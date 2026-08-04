El dirigente se mostró feliz por enfrentarse con el Xeneize en los octavos de final de la Copa Sudamericana, el próximo martes.

El presidente de Recoleta, rival de Boca, picanteó en la previa: "Les prestamos jardineros para la cancha"

Falta una semana para que Recoleta FC, el humilde club de Paraguay, afronte ante Boca Juniors la serie de partidos más importante de su historia. En la previa del choque correspondiente a los octavos de final de la Copa Sudamericana, el presidente Luis Vidal adelantó todas sus sensaciones.

Recoleta FC se ilusiona con visitar La Bombonera: El presidente de Recoleta quiere jugar en La Bombonera ABC de Paraguay En diálogo con SuperDeportivo Radio, el dirigente aseguró que está contento por visitar la cancha de Boca, y que está atento a que la localía no cambie a otro escenario. “Tiembla La Bombonera, late, como se dice. Estuve escuchando que puede ser Huracán o Lanús. Probablemente sea mejor para nosotros en lo deportivo, pero claro que queremos jugar en La Bombonera”, opinó.

Tantas son las ganas de jugar en el estadio del Xeneize, que Vidal bromeó con la posibilidad de ayudar en los trabajos de recuperación del césped. “Si hace falta nos ponemos a disposición para colaborar ahí con algunos jardineros, con algunas semillas, con lo que haga falta para que la cancha llegue para el partido”, lanzó entre la chicana y el humor.

Disputar una serie internacional es un momento único para el club, comparable con jugar una Copa del Mundo. “Vamos por todo, disfrutamos del momento,es como jugar un Mundial, imaginate para nosotros. Así que queremos que sea completa la fiesta. Pasar la serie sería algo histórico, seguramente único”, se animó a palpitar al respecto.

Luis Vidal, presidente de Recoleta: "Juan Román Riquelme es un gran referente para nosotros" Juan Román Riquelme, presidente de Boca Juniors La historia y el recorrido internacional de Boca respecto a Recoleta es comparable con Alemania o Francia enfrentando a Paraguay, opinó el presidente Vidal. “Para Recoleta, jugar con Boca es como para Paraguay jugar con Alemania, con Francia, con el propio Argentina en un Mundial. Es algo muy grande. Boca tiene siete Copas Libertadores, no sé si cuatro títulos del mundo, es de los más grandes del continente, le ganó al Real Madrid”.