4 de agosto de 2026 - 13:32

Boca presentó su nueva camiseta titular con un detalle inédito en la franja: cuánto sale y cuándo se estrena

La clásica franja amarilla central incorpora ahora una tira horizontal en un tono de azul distinto, rompiendo con el diseño tradicional de la indumentaria.

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La gran particularidad de esta edición reside en la franja amarilla central, que por primera vez aparece acompañada por una tira horizontal en otro tono de azul. El diseño incorpora también un cuello en “V” y puños terminados con un fino vivo amarillo, además del detalle simbólico de la palabra “Xeneize” estampada en la zona de la nuca del futbolista.

Escala de precios y puntos de venta oficiales de la indumentaria

Las tres tiras características de la marca sobre los hombros se lucen en color amarillo, integrándose con el resto de los detalles del conjunto que se completa con pantalones cortos azules a tono con la prenda principal. La vestimenta estará disponible para los seguidores en diversas versiones que varían según su confección técnica y el largo de las mangas para la temporada 2026/27.

La escala de valores para los nuevos modelos mantiene los precios oficiales fijados para la presente temporada. La versión de hincha manga corta tiene un precio de $149.999, mientras que el modelo de jugador con tecnología para alta competencia manga corta asciende a $219.999. Las opciones de manga larga se unificaron en un valor de $249.999 para ambos tipos de confección. Asimismo, el modelo de hincha para mujer cuesta $139.999 y el short titular completa el equipo por $79.999.

La indumentaria ya se encuentra disponible a través de los canales digitales en la plataforma BocaShop oficial y en la tienda web de la marca deportiva en Argentina. De manera presencial, los interesados pueden adquirir las prendas en el store ubicado dentro de las instalaciones de La Bombonera y en las principales cadenas de artículos deportivos distribuidas por el país.

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