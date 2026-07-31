Boca mudaría su localía para los próximos encuentros, y ya estaría definido el estadio

El Xeneize recibiría a Estudiantes de La Plata y a Vélez Sarsfield fuera de La Bombonera, para darle tiempo de mejora al césped.

La imagen de la franja de césped de distinto color y en mal estado en el encuentro de ida ante O'Higgins fue demasiado para Boca Juniors, que determinó mudar su localía para el futuro cercano. De no mediar inconvenientes, el Xeneize actuará de local fuera de La Bombonera en las próximas semanas.

El césped, el motivo de la mudanza de La Bombonera: Boca analiza mudar su localía por el mal estado del césped de La Bombonera Olé/ESPN Si algo quedó claro en la presentación en su reducto por la Copa Sudamericana, es que el estado del campo de juego no es el mejor. Si bien la gran mayoría lució verde y parejo, el sector lindante al banco de suplentes presentó múltiples problemas como distinto color, menos firmeza, y mayor cantidad de pozos e imperfecciones. Todo, producto de los trabajos realizados durante el parate.

Desde esa noche, la directiva de la institución se puso manos a la obra para intentar recuperarlo a tiempo pensando en el duelo por el Clausura de la Liga Profesional ante Estudiantes de La Plata. Sin embargo, en los últimos días quedó claro que el césped no llegará en óptimas condiciones y que, por consiguiente, será necesario darle un descanso total en las próximas semanas.

Ante esta situación, apareció la alternativa de mudar la localía momentáneamente. Esto parece tomar cada vez más fuerza, teniendo en cuenta que el próximo miércoles el Xeneize debe jugar con el Pincharrata y el reloj apremia. Así, quedó casi confirmado que La Bombonera no recibirá ese duelo, ni tampoco el siguiente ante Vélez Sarsfield.

Boca haría de local en el estadio de Huracán: Si bien una alternativa viable era el estadio de San Lorenzo de Almagro (que ya fue utilizado en un momento similar en el pasado reciente), la directiva encabezada por Juan Román Riquelme habría elegido el Tomás Adolfo Ducó, de Huracán de Parque Patricios. ¿El motivo?, la gran capacidad, la comodidad de accesos y las facilidades económicas y de calendario para alquilarlo.