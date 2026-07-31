Tras la pálida imagen en Chile, Riquelme destrozó al plantel de Boca: "No te pueden hacer un gol de lateral"

Copa Sudamericana: Rodolfo Arruabarrena confirmó el once titular de Boca para visitar a O'Higgins

Boca venció a O'Higgins en los penales y clasificó a los octavos de final de la Copa Sudamericana

Antes de emprender el viaje de Rancagua hacia Rosario, Juan Román Riquelme rompió el silencio. Se sumó a la fuerte autocrítica de Rodolfo Arruabarrena, Leandro Paredes y Miguel Merentiel , y apuntó duramente contra el insólito error defensivo que sufrió el equipo.

Fiel a su estilo, el presidente xeneize se puso el traje de exfutbolista para analizar la falla defensiva que derivó en el gol del conjunto chileno.

"Acá voy a salir de mi condición de dirigente y voy a hablar como jugador... No te pueden hacer un gol de lateral. Si te lo hacen es porque no lo has hecho bien, no tiene que ver con la confianza. Mejorando esas cosas chiquitas, hubiéramos pasado sin ir a penales ", lanzó Riquelme con molestia.

Para Román, hubo una marcada diferencia entre la virtud del rival y la distracción propia:

Distracción propia: "No se puede errar en un lateral. Si no nos hacían ese gol, no íbamos a la definición desde los doce pasos".

Virtud rival: "Cuando entra uno a cabecear un buen centro, como el de Paredes para Costa, es mérito del ejecutor y del que salta. Pero un saque de banda es evitable".

El error de Nicolás Figal y un antecedente que preocupa a Boca

La jugada señalada por Riquelme tuvo como principal protagonista a Nicolás Figal. El defensor perdió la marca tras el saque de manos rival y su despeje defectuoso le dejó el balón servido a Panchito González, quien anotó el único tanto del encuentro.

Lo alarmante para el cuerpo técnico es que no es un fallo inédito: a principios de 2025, bajo la conducción de Fernando Gago, Boca ya había sufrido un gol idéntico a los 3 minutos de juego frente a Alianza Lima.

Nicolás Figal en el ojo de la tormenta. El hincha de Boca ya o lo tolera más adentro del campo de juego. Gentileza.

Un vestuario alineado: "Así no vamos a ganar tanto"

Las declaraciones del presidente se alinearon con la postura del vestuario tras el partido en Chile:

Rodolfo Arruabarrena: Advertió sin rodeos que "jugando así no se van a ganar muchos partidos".

Leandro Paredes: Admitió que al equipo le costó plasmar la idea futbolística en el campo.

Miguel Merentiel: Reflejó el malestar del grupo al asegurar que "da bronca sufrir de esta manera".

Por último, al ser consultado sobre el penal picado por el juvenil Tomás Aranda durante la tanda decisiva, Riquelme prefirió no polemizar: "No soy el técnico. Como dirigente trato de ayudar, que los muchachos estén bien y que el entrenador tenga un buen plantel".

Boca ya dio vuelta la página y viaja a Rosario para enfocarse en el ámbito local, sabiendo que el margen de error en la Copa Sudamericana se achica cada vez más.