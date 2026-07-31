Godoy Cruz visita al puntero Ferro en un partido chivo: horario, transmisión en vivo, formaciones

El Expreso juega este sábado desde las 15 horas en el estadio del Verdolaga, el Ricardo Etcheverry, por la fecha 23 de la Primera Nacional.

En el marco de la fecha 23 de la Zona A de la Primera Nacional, Godoy Cruz visita Caballito para enfrentar al líder Ferro en un partido clave para recuperar terreno perdido en la Zona del Reducido, y acercarse a los primeros puestos de la tabla. Será este sábado desde las 15 horas, bajo el arbitraje de Juan Pafundi.

El operativo retorno a la Liga Profesional no viene siendo sencillo para el Tomba, que sigue batallando para lograr ser consistente en su rendimiento y los resultados. Con el triunfo del pasado fin de semana ante Central Norte recuperó su puesto dentro del Reducido y ganó cierto alivio, pero sabe que necesita más victorias si quiere asentarse allí.

En el amanecer del partido, Martín Pino abrió el marcador para el Tomba, que terminó imponíendose al conjunto salteño. Prensa Godoy Cruz En ese contexto llega la visita más complicada de todo el certamen: ante el puntero Ferro en Caballito, con el aliciente de que el Expreso todavía no pudo obtener tres puntos fuera de Mendoza (la única victoria fuera de casa fue en el Malvinas Argentinas, ante el Deportivo Maipú). A esta altura del torneo, esa racha negativa necesita romperse de forma imperiosa.

Respecto al Verde, es un equipo que cuenta con jerarquía y orden táctico al servicio del objetivo más postergado por el fútbol argentino: el regreso a Primera División después de varias décadas de incesante lucha. A partir de su gran rendimiento había logrado sacarle 8 puntos de ventaja al segundo (Deportivo Morón), pero la durísima derrota por 4 a 0 el pasado fin de semana ante ese rival redujo la brecha a 5.

La última vez que se cruzaron fue en el Gambarte, con victoria del Tomba Walter Caballero / Los Andes Esa caída dejó duras secuelas en el plantel de Juan Manuel Sara, fundamentalmente por la suspensión de cinco fechas de su segundo marcador central Gustavo Canto, y de dos fechas para el volante creativo Gonzalo Castellani. Godoy Cruz espera que sean la señal esperada para dar el batacazo y prenderse definitivamente.