Violencia extrema en un club de Godoy Cruz: ladrones golpearon y ataron a una policía para robarle el arma y el chaleco

Una mujer policía de 29 años y un guardia de seguridad privada fueron sorprendidos mientras hacían guardia en unas canchas de fútbol de Godoy Cruz y, tras golpearlos y atarlos , los delincuentes se llevaron el arma reglamentaria, el chaleco antibalas y otras pertenencias de la mujer .

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El violento atraco se registró esta madrugada, cerca de las 1.40, cuando la auxiliar G. R. O. , que presta servicios habituales en la Unidad de Procedimientos y Abordaje de la Niñez y Adolescencia, se encontraba con un guardia de seguridad dentro de una garita ubicada en el predio municipal situado en la intersección de las calles Huergo y Cipolletti.

En ese momento fueron sorprendidos por dos delincuentes armados , uno de ellos con una pistola y el otro con un cuchillo y, tras amenazarlos, lograron reducirlos, desarmar a la mujer, para luego atarlos.

Según fuentes policiales, los delincuentes actuaron con un alto grado de violencia, golpeándolos y arrojándoles sillas y mesas, donde había un termo con agua hirviendo, que estaban en el lugar, incluso le tiraron encima la moto del guardia, indicó una fuente policial.

Tras encerrarlos, los ladrones se llevaron el arma reglamentaria, el chaleco antibalas, un teléfono celular, el sello policial, la campera, las llaves de la motocicleta y las pertenencias del vigilador privado, detallaron desde el Ministerio de Seguridad y Justicia.

Minutos más tarde, las dos víctimas lograron liberarse, llegar hasta una comisaría de Godoy Cruz y denunciar la situación ante los policías y la Oficina Fiscal por lo que se organizó un rápido operativo para, sobre todo, recuperar el arma.

Mientras que un equipo de Policía Científica llegó a las canchas para recopilar rastros que pudieran permitir conocer la identidad de los delincuentes, efectivos de la Unidad de Acción Preventiva (UAP) comenzaron a desplegarse por la zona para dar con los violentos ladrones.

Tres detenidos

Minutos más tarde, lograron detener a un sujeto en la calle Nihuil y comprobaron que tenía el teléfono de la policía. En las cercanías del lugar lograron dar con el otro delincuente, en una vivienda donde también fue detenido el dueño de casa.

Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia informaron que los aprehendidos son: M. H. (28), con antecedentes por robo simple; M. I. (40), con antecedentes por tentativa de robo, robos agravados y simples, homicidios, infracción a la Ley 23.737, lesiones, amenazas, tenencia ilegal de arma de fuego y hurto; y R. R. (39), con antecedentes por robo agravado, robos simples, hurto, infracción a la Ley 23.737, daño, desobediencia y lesiones.

Los procedimientos desplegados permitieron recuperar el arma reglamentaria, el chaleco antibalas, el teléfono celular, el sello policial, la campera, las llaves de la motocicleta y otros elementos sustraídos, además de pertenencias del personal de seguridad privada.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía, la cual dispuso las medidas de rigor, la intervención de la Policía Científica, la Unidad Investigativa Departamental y otras diligencias para el total esclarecimiento del hecho.