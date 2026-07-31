31 de julio de 2026 - 13:11

Video: los gestos de Leandro Paredes a Sebastián Villa y el reemplazo inmediato que ordenó Arruabarrena

Leandro Paredes abrió la cancha para que Sebastián Villa comandara el ataque, pero esperó demasiado tiempo la pelota, se resbaló y generó una reacción. Video.

El volante de Boca, Leandro Paredes, se mostró muy crítico y molesto con el rendimiento de Sebastián Villa.&nbsp;

El volante de Boca, Leandro Paredes, se mostró muy crítico y molesto con el rendimiento de Sebastián Villa. 

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Los Andes | Redacción Deportes
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Rodolfo Arruabarrena fue muy autocrítico con el rendimiento del plantel de Boca Juniors en Chile. Hizo un sólo camibio, sacó a Villa e hizo ingresar al juvenil Flores.

El gesto de Paredes que no mostró la TV pero encendió las redes

Aunque la transmisión oficial dejó pasar el cruce, las redes sociales se encargaron de viralizar el momento exacto donde se evidenció la tensión. Todo comenzó en el círculo central: Paredes recibió un toque de Santiago Ascacibar y abrió la pelota con rapidez hacia la izquierda. La intención del volante era clara: activar la velocidad del colombiano para agarrar mal parada a la defensa trasandina. Sin embargo, la jugada se diluyó rápido:

  • Pérdida de tiempo y resbalón: Villa demoró la recepción, perdió un tiempo y se resbaló al intentar volver sobre sus pasos en un césped notoriamente mojado.

  • Alineación neutralizada: La defensa de O’Higgins se acomodó y Felipe Faúndez rechazó sin despeinarse.

La respuesta del capitán no tardó en llegar. Paredes fulminó al extremo con la mirada, levantó los brazos y se palmeó los muslos con visible bronca. Una postal de frustración con un compañero que aún no logra reencontrarse con la versión desequilibrante que mostró en Independiente Rivadavia y que lo trajo de regreso al Xeneize.

La modificación le dio aire fresco al ataque de Boca. El juvenil ingresó guapo y encarador, juntó marcas a perfil cambiado y estuvo a punto de convertirse en el héroe de la jornada con un potente latigazo que estrelló contra el travesaño en el tramo final del partido.

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