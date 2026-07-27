Impactante video: una futbolista le dio dos patadas en la cabeza a una rival y recibió una dura sanción

Un episodio de extrema violencia sacudió al Campeonato Municipal Femenino de Futsal de Eusébio , en el estado brasileño de Ceará , donde una futbolista fue suspendida por cinco años luego de agredir a dos rivales durante un encuentro oficial. El hecho también derivó en la expulsión de su equipo del certamen y en la apertura de una investigación judicial.

La expareja de un futbolista argentino lo acusó de violencia de género y publicó imágenes de las lesiones

La protagonista del incidente fue Lara do Nascimento Costa , integrante de As Resenhas (RSN) , quien recibió la sanción impuesta por la Liga Deportiva de Eusébio , que además le prohibió participar en cualquier competencia organizada por la institución durante ese período.

El episodio se registró durante la segunda mitad del partido entre RDJ Sport y As Resenhas , cuando el marcador favorecía por 1-0 al RDJ Sport.

Tras una jugada iniciada luego de un tiro de esquina, Lara do Nascimento Costa perdió la posesión del balón y reaccionó violentamente. De acuerdo con las imágenes difundidas en la transmisión oficial del encuentro, la futbolista primero se arrojó al piso para disputar la pelota y luego le propinó dos patadas en la cabeza a Ana Julia Alencar , quien permanecía tendida sobre el parquet.

Instantes después, otra jugadora del RDJ Sport intentó intervenir para frenar la agresión, pero también recibió un golpe en el rostro por parte de la misma futbolista.

Una jugadora terminó en terapia intensiva

La gravedad de las imágenes provocó un inmediato repudio y obligó a las autoridades a suspender definitivamente el encuentro. Según el parte difundido por el municipio de Eusébio, Ana Julia Alencar debió ser trasladada a una unidad de cuidados intensivos para recibir atención médica.

Más tarde, la presidenta del Projeto RDJ Sport, Radija Nascimento, informó mediante las redes sociales del club que la jugadora recibió el alta hospitalaria y continúa recuperándose en su domicilio. También confirmó que la segunda deportista agredida, identificada como "BK", se encuentra fuera de peligro.

La Liga expulsó a la jugadora y al equipo del torneo

Tras analizar lo ocurrido, la Liga Deportiva de Eusébio resolvió sancionar a Lara do Nascimento Costa con cinco años de suspensión, impidiéndole participar en cualquier actividad organizada por la entidad durante ese lapso.

Además, conforme a comunicados oficiales y a la información publicada por medios brasileños, el equipo As Resenhas fue excluido del campeonato como consecuencia de la conducta de su jugadora.

Desde el Projeto RDJ Sport, su presidente manifestó: "Es una situación muy lamentable, y una que jamás querríamos presenciar en una cancha deportiva. El Proyecto Deportivo RDJ seguirá tomando todas las medidas necesarias para garantizar que incidentes como este no vuelvan a ocurrir y que nuestros atletas cuenten con la seguridad y el respeto que merecen".

Comunicado de La Prefectura Municipal de Eusébio, Brasil.

Investigación judicial y condena institucional

El municipio de Eusébio también emitió un comunicado en el que expresó su rechazo a lo sucedido y reiteró su política de tolerancia cero frente a la violencia en el deporte amateur. "No toleramos los actos de violencia ni las conductas antideportivas. Creemos que el deporte es una herramienta transformadora para la sociedad", explicó.

En paralelo, el caso fue notificado a la Policía Civil del Estado de Ceará, que inició una investigación por presuntas lesiones corporales. La pesquisa está a cargo de la Sección 3 de la Región Metropolitana y de la Unidad de Inteligencia, con intervención de la Fiscalía del Estado de Ceará, que analiza una eventual responsabilidad penal de la futbolista.

A su vez, el Grupo Nacional para Combatir la Violencia en los Estadios (GNCOVE) condenó el episodio y reclamó: "Una investigación rigurosa de los hechos y la rendición de cuentas de los implicados, para que episodios de esta naturaleza no tengan cabida en los entornos deportivos".