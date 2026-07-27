27 de julio de 2026 - 20:50

Huracán Las Heras clasificó a la Zona Campeonato con un festejo vikingo

Huracán Las Heras aseguró su lugar en la Zona Campeonato del Federal A tras empatar con FADEP, emulando el festejo escandinavo

Huracán Las Heras pasó a la fase campeonato tras empatar con FADEP

Huracán Las Heras pasó a la fase campeonato tras empatar con FADEP

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Huracán Las Heras clasificó a la Zona Campeonato del Torneo Federal A tras empatar con FADEP. El equipo celebró imitando el tradicional "remo vikingo" que popularizó la selección de Noruega.

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La celebración del equipo mendocino, consistente en el "remo vikingo" que Noruega utilizó en el Mundial, se volvió viral entre los aficionados tras el encuentro que finalizó 0 a 0, resultado suficiente para asegurar su pase al siguiente certamen.

Las imágenes del festejo del equipo de Las Heras se difundieron rápidamente en redes sociales.

El arquero Franco Agüero, quien lució un look similar al de un vikingo, fue el encargado de dirigir la celebración con el bombo, emulando los gestos de Erling Haaland en la Copa del Mundo.

¿Qué es la Zona Campeonato en el Federal A?

La Zona Campeonato se dividirá en dos grupos de nueve equipos cada uno, y será la instancia que definirá un ascenso a la Primera Nacional. Participarán los cinco primeros de la Zona 1, los cuatro primeros de las otras tres zonas, y el mejor equipo posicionado en el quinto lugar de las zonas de nueve equipos (Zonas 2, 3 y 4).

Los clasificados para la Zona Campeonato

Por la Zona 1: Sportivo Belgrano de San Francisco, Douglas Haig de Pergamino, Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy, Defensores de Belgrano de Villa Ramallo y 9 de Julio de Rafaela.

Por la Zona 2: San Martín de Formosa, Bartolomé Mitre de Posadas, Sol de América de Formosa, Sarmiento de La Banda y Juventud Antoniana.

Por la Zona 3: Cipolletti de Río Negro, Argentino de Monte Maíz, Atenas de Río Cuarto y Huracán Las Heras.

Por la Zona 4: Olimpo de Bahía Blanca, Alvarado de Mar del Plata, Kimberley de Mar del Plata y Villa Mitre de Bahía Blanca.

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