Torneo Federal A: Huracán clasificó a Zona Campeonato, FADEP y San Martín jugarán la Reválida

Se definió la suerte de los tres elencos de Mendoza que participan del Torneo Federal A. Mientras FADEP y Atlético Club San Martín quedaron confirmados dentro de la Zona Reválida, Huracán Las Heras logró ingresar a la Zona Campeonato y sigue soñando con el primer ascenso y la Copa Argentina.

La última fecha de la Zona 3 del Torneo Federal A se disputó con tres partidos en simultáneo, ya que un gol en cualquier cancha podía modificar el panorama en las restantes . Por eso, la definición se vivió siguiendo los resultados minuto a minuto.

En el General San Martín de Las Heras, Huracán recibió la visita de Fundación Amigos por el Deporte, en un duelo mendocino que se preveía de alto voltaje. El Globo tenía la ventaja de contar con el empate a su favor, mientras que el Cóndor dependía de un triunfo para meterse en la próxima instancia.

Sin embargo, el trámite transcurrió sin puntería de cara a los arcos, y por momentos con bajo nivel . Así, no se sacaron ventajas y terminaron igualando cero a cero en una tarde con nulas emociones que le cerró mucho mejor al dueño de casa que a la visita.

Mientras tanto, el Atlético Club San Martín repartió puntos con Argentino de Monte Maíz en el Este. El Raya empezó mucho mejor y se puso en ventaja con el gol de Jorge Tejada a los 26 del primer tiempo, cuando mejor estaba en el juego. Parecía que el vendaval se llevaba puesto al Chacarero, que levantó su rendimiento en el complemento y logró igualarlo con un golazo de Joaquín León.

Así quedaron las zonas de los mendocinos en el Torneo Federal A:

Con estos resultados quedó definida la Zona Campeonato, que quedó integrada por Olimpo de Bahía Blanca, Alvarado de Mar del Plata, Kimberley, Villa Mitre de Bahía Blanca, Cipoletti de Río Negro, Argentino de Monte Maíz, Atenas de Río Cuarto y Huracán Las Heras. Allí lucharán por clasificar a los cuartos de final por el primer ascenso a la Primera Nacional, y por ingresar a la Copa Argentina 2027.

Mientras tanto, la Zona Reválida luchará por el segundo ascenso a la Primera Nacional, además de por lograr la permanencia en la categoría. Allí estarán FADEP, Deportivo Rincón de los Sauces, Atlético Club San Martín, Costa Brava, Germinal de Rawson, Sol de Mayo, Guillermo Brown de Madryn, Santamarina de Tandil y Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi.

Cabe destacar que el fixture y la distribución de partidos se sorteará este lunes por la tarde en la sede del Consejo Federal, y comenzarán a disputarse a partir del próximo fin de semana.