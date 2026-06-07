Caída de Huracán y empate positivo de San Martín en el Torneo Federal A

Pasó otro domingo de actividad para la Zona 3 del Torneo Federal A , con las presentaciones dispares del Atlético Club San Martín en Córdoba, y de Huracán Las Heras en Río Negro. Mientras el Chacarero se fortaleció con una igualdad, el Globo retrocedió a partir de un complicado 3 a 0 que recibió.

Huracán tuvo una tarde muy complicada en la Visera de Cemento, donde fue goleador por el local Cipoletti. El trámite se mantuvo parejo y cerrado hasta tres minutos antes del cierre de la primera mitad, cuando Federico Acevedo aprovechó el quedo defensivo para ganar de cabeza en total soledad y poner el 1 a 0.

A los 9 segundos de la segunda parte, el elenco dirigido por Pablo Jofré recibió otra mala noticia, con la expulsión de Arian Giordano tras una dura infracción sobre Almirón . A partir de allí, Cipoletti apretó el acelerador y logró llegar al segundo a través de Nicolás Peralta, que aprovechó el rebote de un cabezazo de Manchafico que dio en el poste.

Ya en la recta final, y con el Globo en la búsqueda del descuento, Cipo lo liquidó con el segundo tanto de la tarde de Federico Acevedo, que ganó la pulseada en el primer palo y le puso cifras definitivas a la historia.

En la próxima fecha, Huracán Las Heras buscará retornar al triunfo ante Atenas de Río Cuarto, en un duelo que se disputará en el General San Martín. La meta será ganar para llegar más holgado al choque mendocino con el Chacarero.

Atlético Club San Martín sacó un empate bajo una lluvia torrencial:

IMG_6283.JPG Cali Rodríguez, arquero de gran nivel que tiene San Martín Al Toque Deportes

San Martín viajó a Río Cuarto con la mente puesta en traerse algo a Mendoza. La apremiante situación de estar último en el grupo lo obliga a dejar de perder partidos, y por eso de entrada lo fue a buscar con mucho empuje de sus volantes creativos. Sin embargo, tuvo que batallar con un sólido Atenas, que le cerró los caminos, y con una lluvia torrencial que embarró (literal y metafóricamente) el trámite.

Aún así el Chacarero estuvo muy cerca de ganarlo en el complemento, especialmente con el cabezazo de Matías Contreras que se estrelló en el travesaño y con el disparo a quemarropas que el arquero local le tapó a Emanuel Décimo. Defensivamente, los de Abaurre se mostraron muy firmes y casi no sufrieron situaciones en contra.

De esta manera, el León sacó una igualdad que viene muy bien en esta parte del campeonato, ya que lo pone a solamente 3 unidades de la clasificación a la Zona Campeonato. Con un grupo demasiado parejo, sumar en condición de visitante siempre es válido. El próximo fin de semana, el cuadro del Este tendrá fecha libre, luego recibirá a Huracán en un duelo que promete ser apasionante.