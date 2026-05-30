El Atlético Club San Martín lucha por recuperar su lugar, y ya apunta el nombre del próximo presidente

El Atlético Club San Martín atraviesa horas importantes . Mientras el equipo que lo representa en el Torneo Federal A intenta levantar cabeza y dejar el último puesto, sus socios se reorganizan de cara a la Asamblea que renovará autoridades el 28 de junio. Este viernes, una reunión abierta trazó el camino a seguir.

Presión y necesidad. Eso es lo que define el momento del Chacarero. Su riquísima historia, el peso específico dentro de la zona en la que está enclavado, la mala campaña en el Federal A, una Comisión Directiva que llega desgastada en fuerzas al fin de su mandato, y el éxito deportivo de los otros grandes de Mendoza generan un caldo de cultivo para nada positivo en los pasillos de la institución.

Encima, en las últimas semanas se había sumado otro inesperado pero repetitivo frente: una división interna respecto a los pasos a seguir entre los candidatos a ocupar la presidencia. Así, era imposible pensar en un futuro venturoso para San Martín. Sin embargo, en las últimas horas todo empezó a cambiar.

La cancha de pelota paleta fue el escenario elegido para que un grupo de hinchas del Chacarero se reúnan a dialogar. Con la preocupación y el amor por el club por delante, casi un centenar de socios se acercaron a intercambiar ideas . Entre ellos, se destacó la presencia de Damián Reyes, presidente de la institución; Pablo Ferlaza, empresario del rubro de las bebidas; Fernando Espinoza, árbitro de AFA ; Augusto Battochia, fundador de una ONG que trabaja con personas con discapacidad; Raúl Bernabé, comerciante e incansable colaborador; y Fernando Alín, el exsenador de la provincia.

Ferlaza fue el encargado de abrir el diálogo, contando de primera mano la última novedad: la unión de fuerzas. Según expresó, las partes involucradas lograron reunirse y aunar criterios respecto a lo que viene. El objetivo es conformar una lista única con todos los interesados dentro, para evitar un proceso eleccionario que profundizaría aún más las grietas.

Además, el empresario destacó parte del proyecto que este grupo implementaría en caso de tomar los destinos del club. División de responsabilidades de la gestión institucional, deportiva y económica, puertas abiertas y sumatoria de voluntades, y el elemento clave: reconstruir el vínculo perdido entre el club y la Zona Este. “Siempre pedimos que nos apoyen, pero es hora de preguntarnos qué hacemos nosotros por la comunidad”, lanzó Ferlaza sobre este tópico.

Para el León no será una tarea sencilla. Los altos costos del Torneo Federal A generan números negativos para todos los clubes, y en especial para uno que cuenta con una masa societaria que fluctúa entre 300 y 1000 personas. Además, en 2027 será el centenario de la institución, lo que eleva la responsabilidad del grupo que tome las riendas. Todo eso mientras el equipo intenta salir de la pelea por no descender en la tercera categoría del fútbol argentino. La dificultad es enorme, pero el amor por el club también.

¿Quién es Pablo Ferlaza, el apuntado a ser el presidente de San Martín?

image

Pablo Ferlaza tiene 47 años, es nacido en San Martín y en la reunión de este viernes quedó apuntado por los socios presentes como el candidato ideal a ser el próximo conductor de la institución. “Yo estoy donde me toque colaborar, pero hay que respetar a la Asamblea de Socios que será soberana”, remarcó.

Es CEO de la distribuidora de la Cervecería Quilmes más grande del interior del país, fue arquero del Albirrojo en Hockey sobre Patines, y estuvo como presidente de la Subcomisión de Básquet entre 2016 y 2021. En ese período, fue el impulsor de la etapa más laureada de dicho deporte, logrando el ascenso a la Superliga en 2017, el bicampeonato de la máxima división en 2018, y el campeonato Super 4 de la misma categoría en 2019.

A partir del boom de la naranja, fue apuntado como el candidato de una unión de listas, aunque luego la elección se suspendió en medio del Covid. Ofició de vicepresidente en la candidatura de Raúl Bernabé en 2022, y ahora volvió a quedar como el nombre indicado.

Fernando Espinoza, contento por la unión: “La reunión fue muy buena”

El árbitro mendocino Fernando Espinoza El árbitro mendocino Fernando Espinoza Gentileza / El Gráfico

El árbitro de AFA Fernando Espinoza se mostró feliz por lo vivido en la noche del viernes, y destacó la presencia de todos los actores del club. “Sigo contento. No se había vivido nunca en el club, y es positivo para el futuro. Falta un montón de trabajo, pero tuvimos una reunión con las dos hinchadas, dirigentes actuales, y los socios. Estuvimos juntos, y eso motiva un montón”, remarcó.

Nani, que ya había expresado públicamente su deseo de colaborar, destacó que la unión de fuerzas se dio casi de forma natural. “Cuando empezamos a hablar de las ideas y de como queríamos el club en lo social y lo deportivo, coincidimos en todo. Por eso la reunión fue tan buena, porque ya tomamos conciencia de que queríamos lo mismo”, cerró.