Chiqui Tapia defendió su gestión al frente de la AFA: "Puede salir campeón cualquiera"

El presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, ensayó una defensa fuerte de los formatos de competencia actuales en la Liga Profesional, asegurando que la mayor ventaja es que cualquier equipo tiene chances de ser campeón. Además, disparó contra algunos dirigentes opositores.

“Chiqui Tapia”: Porque fue a cocinar con Coroniti y dijo que el gran valor de la Liga Argentina es que sale campeón cualquiera y en Europa siempre los grandes pic.twitter.com/zoMPmFRjKg

El titular de la AFA salió a defender a los torneos locales, y aseguró que uno de los grandes valores de la Liga Argentina es que “puede salir campeón cualquiera” , a diferencia de Europa, donde, según planteó, los títulos suelen quedar concentrados en los clubes más poderosos. "En Europa ganan siempre los mismos, acá no por la competitividad".

Luego, Tapia aclaró que no se suspenden de forma constante los descensos, ya que eso sólo pasó en una ocasión. "La Liga Profesional ingresa a AFA con 28 equipos. Nosotros en un sólo período suspendimos los descensos, por pedido de los clubes. El descenso no es sólo deportivo, es económico. No es fácil competir en la Primera Nacional y menos en el Federal A . No porque seamos más equipos, sino porque hay una competitividad muy grande", remarcó al respecto.

En medio de las críticas a la organización del fútbol argentino, Tapia ensayó una autocrítica: “Quizás nuestro error fue no comunicar bien”, sostuvo sobre el trofeo entregado a Rosario Central, aunque volvió a respaldar el modelo de competencia y remarcó que la gestión no se mide solo por los debates públicos, sino por el trabajo cotidiano.

Tapia disparó contra Mauricio Macri: "Festejó el gol de Arabia"

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Porque dilapidó en lo de Coroniti a Mauricio Macri, dijo que festejó el gol de Arabia con su amigo el Emir de Qatar cuando se lo dan vuelta a Argentina 2-1 pic.twitter.com/tp41dmDuR5 https://t.co/SnYvpr6C7V — Es tendencia en (@EsTendenciaEnX) May 30, 2026

En la entrevista con el Youtuber Emiliano Coroniti, Tapia también aprovechó para lanzar un dardo cargado de veneno. “Vi a un expresidente… de un club argentino festejar el gol de Arabia con un jeque árabe”. Si bien el dirigente evitó mencionar a alguien, la descripción encaja con el expresidente de la Nación y de Boca, Mauricio Macri,quien estuvo en Qatar durante aquel partido debido a su rol vinculado a la FIFA.

La frase fue uno de los pasajes más picantes de la charla, porque Tapia no solo recordó el golpe deportivo más duro que sufrió la Selección de Lionel Scaloni en el Mundial, sino que además lo usó para marcar una diferencia política dentro del fútbol argentino.