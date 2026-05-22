Sanciones y mal cierre de semestre: Racing, golpeado tras el fallo de AFA

El Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), publicó el Boletín N°6898 y confirmó las sanciones correspondientes al encuentro entre Racing y Rosario Central por los cuartos de final del Torneo Apertura.

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El castigo más severo recayó sobre Gonzalo Costas, ayudante de campo e hijo del entrenador Gustavo Costas , quien recibió ocho fechas de suspensión por su reacción contra el árbitro Darío Herrera.

Según el fallo, el integrante del cuerpo técnico infringió el artículo 13.1 inciso j del código disciplinario, referido a la conducta incorrecta de jugadores y oficiales, que contempla sanciones de al menos cuatro partidos por agresiones o insultos a autoridades del encuentro.

El central mendocino Franco Di Césare fue expulsado ante Rosario Central tras recibir dos tarjetas amarillas y deberá cumplir una fecha de suspensión.

En el plano estrictamente futbolístico, el delantero Adrián “Maravilla” Martínez fue sancionado con dos fechas de suspensión tras su expulsión por una acción considerada como juego brusco grave.

El árbitro Darío Herrera lo había expulsado por un golpe en el rostro de Emmanuel Coronel, decisión que fue ratificada por el VAR y posteriormente por el Tribunal.

Por su parte, el defensor Marco Di Cesare recibió una fecha de sanción tras su doble amonestación, en el marco de la Regla 12 del International Board.

Un cierre de semestre complicado para la Academia

Las sanciones llegan en un contexto deportivo adverso para Racing, que viene de quedar eliminado de la Copa Sudamericana en fase de grupos tras el empate 2-2 ante Caracas FC en Avellaneda.

A ese escenario se suma la reciente eliminación en el Torneo Apertura frente a Rosario Central en un partido cargado de polémicas, que incluso derivó en fuertes cuestionamientos dirigenciales.

image Rosario Central vs Racing, cuartos de final Torneo Apertura 2026 Gentileza.

Lo que se le viene a Racing

Con el semestre prácticamente cerrado en lo internacional, la Academia todavía tiene compromisos por delante antes del receso.

El equipo de Gustavo Costas deberá disputar la Copa Argentina el próximo 31 de mayo ante Defensa y Justicia, en Jujuy, además del cierre de su participación en el Torneo Apertura con la última fecha del grupo.

Un golpe disciplinario en medio de la reconstrucción

El nuevo fallo disciplinario de la AFA agrava el panorama de Racing, que deberá reorganizar su plantel y cuerpo técnico para afrontar los próximos compromisos con bajas sensibles y un clima interno cargado tras un semestre irregular.