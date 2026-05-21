Inexplicable: el gol que falló Maravilla Martínez en la eliminación de Racing

Racing había logrado reaccionar después del insólito empate de Caracas y parecía decidido a ir en busca del triunfo que necesitaba para seguir con vida en la Copa Sudamericana. En ese contexto, la Academia tuvo una oportunidad inmejorable para volver a ponerse arriba en el marcador, pero Adrián “Maravilla” Martínez protagonizó una acción difícil de explicar.
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La jugada nació por la derecha con una gran proyección de Gastón Martirena, que llegó hasta el fondo y tiró un centro rasante al corazón del área. Allí apareció completamente solo el goleador de Racing: sin marca, con el arquero ya vencido y prácticamente debajo del arco.
¡La que te perdiste Maravilla!
Sin embargo, Martínez no logró controlar con claridad y, cuando intentó definir de zurda, el defensor Larotonda se arrojó al piso y alcanzó a desviar la pelota antes de que ingresara. La chance desperdiciada dejó al delantero incrédulo y al Cilindro en silencio.
El delantero, que había convertido de penal en el primer tiempo y alcanzó los 60 goles con la camiseta de Racing, no pudo evitar el blooper en una noche que terminó siendo un golpe durísimo para el equipo de Gustavo Costas.
Minutos después, Caracas encontró el empate definitivo y selló la eliminación de la Academia de la Copa Sudamericana, dejando una de las imágenes más impactantes de la noche en los pies de su máximo goleador.