21 de mayo de 2026 - 23:58

Inexplicable: el gol que falló Maravilla Martínez en la eliminación de Racing

El delantero tuvo una chance inmejorable abajo del arco para volver a poner en ventaja a la Academia, pero terminó fallando en una de las jugadas más insólitas de la noche.

Sin consuelo. El equipo de Gustavo Costas quedó afuera de la Copa Sudamericana en Avellaneda.&nbsp;

Sin consuelo. El equipo de Gustavo Costas quedó afuera de la Copa Sudamericana en Avellaneda. 

Foto:

Gentileza
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Leé además

Independiente Rivadavia tuvo en el paraguayo Alex Arce a un goleador implacable: anotó tres. 

Independiente Rivadavia no tiene techo: goleó en Venezuela a La Guaira, 4-2

Por Redacción Deportes
El Mundial 2026 será su último torneo al mando de la Celeste. El entrenador argentino lo anunció durante un evento organizado por la Asociación Uruguaya de Fútbol.

Marcelo Bielsa puso fecha a su ciclo en Uruguay, pero dejó más preguntas que respuestas

Por Redacción Deportes
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2057639339245342980&partner=&hide_thread=false

La jugada nació por la derecha con una gran proyección de Gastón Martirena, que llegó hasta el fondo y tiró un centro rasante al corazón del área. Allí apareció completamente solo el goleador de Racing: sin marca, con el arquero ya vencido y prácticamente debajo del arco.

¡La que te perdiste Maravilla!

Sin embargo, Martínez no logró controlar con claridad y, cuando intentó definir de zurda, el defensor Larotonda se arrojó al piso y alcanzó a desviar la pelota antes de que ingresara. La chance desperdiciada dejó al delantero incrédulo y al Cilindro en silencio.

image
Las dudas de Mat&iacute;as Tagliamonte y el empuj&oacute;n de Fern&aacute;ndez, que terminaron en gol, empate y que dejaron afuera de la Copa a la Academia.&nbsp;

Las dudas de Matías Tagliamonte y el empujón de Fernández, que terminaron en gol, empate y que dejaron afuera de la Copa a la Academia.

El delantero, que había convertido de penal en el primer tiempo y alcanzó los 60 goles con la camiseta de Racing, no pudo evitar el blooper en una noche que terminó siendo un golpe durísimo para el equipo de Gustavo Costas.

Minutos después, Caracas encontró el empate definitivo y selló la eliminación de la Academia de la Copa Sudamericana, dejando una de las imágenes más impactantes de la noche en los pies de su máximo goleador.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Thiago Almada es uno de los grandes sueños que la dirigencia millonaria quiere concretar.

River y un mercado ambicioso: contactos por Almada y seguimiento a Otamendi

Por Redacción Deportes
Maravilla Martinez reveló que dos experiencias particulares lo convencieron de que sería campeón.

Maravilla Martínez contó la experiencia paranormal que cambió su vida: "Sentí que iba a ser campeón del mundo"

Maravilla Martínez se retiró sin consuelo del estadio de Avellaneda, tras el empate que dejó a Racing eliminado de la Copa Sudamericana. No fue la noche del goleador.

Racing empató con Caracas y quedó eliminado de la Sudamericana

Por Redacción Deportes
Riquelme, titular Xeneize, evalúa movimientos puntuales para afrontar el segundo semestre con mayor solidez.

Riquelme ajusta el plan: Boca Juniors piensa en dos salidas para financiar refuerzos

Por Redacción Deportes