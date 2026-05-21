Inexplicable: el gol que falló Maravilla Martínez en la eliminación de Racing

El delantero tuvo una chance inmejorable abajo del arco para volver a poner en ventaja a la Academia, pero terminó fallando en una de las jugadas más insólitas de la noche.

Sin consuelo. El equipo de Gustavo Costas quedó afuera de la Copa Sudamericana en Avellaneda.

Racing había logrado reaccionar después del insólito empate de Caracas y parecía decidido a ir en busca del triunfo que necesitaba para seguir con vida en la Copa Sudamericana. En ese contexto, la Academia tuvo una oportunidad inmejorable para volver a ponerse arriba en el marcador, pero Adrián “Maravilla” Martínez protagonizó una acción difícil de explicar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2057639339245342980&partner=&hide_thread=false ¡SIN ARQUERO!



El errado INSÓLITO de MARAVILLA MARTÍNEZ en Racing



#sudamericana pic.twitter.com/OPsYTnEqH0 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) May 22, 2026 La jugada nació por la derecha con una gran proyección de Gastón Martirena, que llegó hasta el fondo y tiró un centro rasante al corazón del área. Allí apareció completamente solo el goleador de Racing: sin marca, con el arquero ya vencido y prácticamente debajo del arco.

¡La que te perdiste Maravilla! Sin embargo, Martínez no logró controlar con claridad y, cuando intentó definir de zurda, el defensor Larotonda se arrojó al piso y alcanzó a desviar la pelota antes de que ingresara. La chance desperdiciada dejó al delantero incrédulo y al Cilindro en silencio.

image Las dudas de Matías Tagliamonte y el empujón de Fernández, que terminaron en gol, empate y que dejaron afuera de la Copa a la Academia. Gentileza.

El delantero, que había convertido de penal en el primer tiempo y alcanzó los 60 goles con la camiseta de Racing, no pudo evitar el blooper en una noche que terminó siendo un golpe durísimo para el equipo de Gustavo Costas.