Racing empató con Caracas y quedó eliminado de la Sudamericana

Racing empató 2 a 2 frente a Caracas en el estadio Presidente Perón, por la fecha 5 del Grupo E de la Copa Sudamericana 2026, en un resultado que terminó por dejar sin chances de clasificación a la Academia en el certamen continental.

En un duelo de dientes apretados, Rosario Central eliminó a Racing y sueña

El equipo de la Academia quedó eliminado de la Copa Sudamericana y atraviesa un mes de mayo para el olvido, luego de haber quedado afuera también en los play-offs del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

En el encuentro ante Caracas, el conjunto de Avellaneda había logrado ponerse en ventaja, pero a los 29 minutos del segundo tiempo se produjo la jugada que terminó de golpear sus aspiraciones. Entre un error del arquero Matías Tagliamonte y una acción posterior del jugador venezolano, que derivó en el empate, se desvanecieron las ilusiones de clasificación.

Con ese resultado, Racing no logró sostener su ventaja en un partido clave y terminó pagando caro sus propios errores en un tramo decisivo del torneo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2057638823677358413&partner=&hide_thread=false OTRO TREMENDO ROBO CONTRA RACING!!!!!



HUBO UN CLARO EMPUJÓN CONTRA TAGLIAMONTE EN EL EMPATE DE CARACAS QUE FUE IGNORADO POR EL ÁRBITRO Y EL VAR. pic.twitter.com/kUV7kTsdHm — Data Racing (@DataRacingOK) May 22, 2026

El equipo de Gustavo Costas comenzó condicionado desde el arranque. Apenas a los 60 segundos de juego, Gabriel Rojas desvió un centro de Michael Covea y marcó en contra el 1 a 0 para la visita, en una acción que debió ser revisada por el VAR antes de su convalidación.

Racing vs Caracas La Academia no logró sostener la ventaja y el empate la dejó afuera de la Sudamericana. Gentileza

La reacción del conjunto de Avellaneda fue inmediata. A los 4 minutos, Gastón Martirena apareció por el segundo palo para empatar el partido 1 a1, en otra jugada que también pasó por revisión tecnológica antes de ser validada por el árbitro colombiano Jhon Ospina.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2057614243017494839&partner=&hide_thread=false EL GOL DE MARTIRENA A CARACAS!!!! pic.twitter.com/73CFieo9Vi — Data Racing (@DataRacingOK) May 22, 2026

Un primer tiempo cargado de polémicas y revisiones

Con el empate, Racing intentó hacerse dueño del juego ante un Caracas que llegaba segundo en el grupo y que, con la igualdad, mantenía su posición de clasificación. Sin embargo, el desarrollo del encuentro estuvo marcado por interrupciones, revisiones y un trámite friccionado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2057615364100436086&partner=&hide_thread=false CARACAS GOLPEÓ DE ENTRADA: El equipo venezolano se puso en ventaja a los ¡42 segundos! de juego ante Racing en el Cilindro.



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La ventaja parcial para la Academia llegó a los 36 minutos, tras una mano de Luis Mago que el árbitro Ospina sancionó luego de revisar la acción en el monitor del VAR. Adrián “Maravilla” Martínez convirtió el penal con un remate al ángulo para el 2-1, alcanzando su gol número 60 en el club.

Caracas reaccionó y Racing quedó sin margen

En el cierre del primer tiempo, el equipo venezolano tuvo sus chances para igualar, pero entre intervenciones defensivas y una salvada sobre la línea de Bruno Zuculini, Racing logró sostener la ventaja mínima hasta el descanso.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2057622787506819451&partner=&hide_thread=false ¡SE DESQUITÓ CON LA RED!



Golazo de Maravilla y se sacó la bronca en Racing



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En el complemento, Caracas encontró el empate definitivo 2 a 2, resultado que terminó de sentenciar las aspiraciones del conjunto argentino en el torneo. En una jugada realmente absurda del arquero de la Academia.

Martínez tuvo en sus pies, solo frente al arco la posibilidad de aumentar el marcador para el equipo de Costas, pero se demoró una eternidad. Insólito.

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El errado INSÓLITO de MARAVILLA MARTÍNEZ en Racing



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Eliminación consumada y un cierre sin público

Con este empate, Racing quedó sin posibilidades matemáticas de avanzar en el Grupo E de la Sudamericana, a falta de una fecha para el final de la fase.

El encuentro se disputó en el Cilindro de Avellaneda sin público, debido a la sanción de Conmebol tras los incidentes ocurridos en un partido anterior ante Flamengo por Copa Libertadores.

Minuto a minuto y estadísticas de Racing - Caracas: