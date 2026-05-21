21 de mayo de 2026 - 23:58

Racing empató con Caracas y quedó eliminado de la Sudamericana

La Academia igualó 2 a 2 ante Caracas en Avellaneda y quedó sin chances de avanzar en la Copa Sudamericana 2026.

Maravilla Martínez se retiró sin consuelo del estadio de Avellaneda, tras el empate que dejó a Racing eliminado de la Copa Sudamericana. No fue la noche del goleador.

Maravilla Martínez se retiró sin consuelo del estadio de Avellaneda, tras el empate que dejó a Racing eliminado de la Copa Sudamericana. No fue la noche del goleador.

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En el encuentro ante Caracas, el conjunto de Avellaneda había logrado ponerse en ventaja, pero a los 29 minutos del segundo tiempo se produjo la jugada que terminó de golpear sus aspiraciones. Entre un error del arquero Matías Tagliamonte y una acción posterior del jugador venezolano, que derivó en el empate, se desvanecieron las ilusiones de clasificación.

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Racing vs Caracas

Racing vs Caracas

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Racing vs Caracas

Racing vs Caracas

Con ese resultado, Racing no logró sostener su ventaja en un partido clave y terminó pagando caro sus propios errores en un tramo decisivo del torneo.

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El equipo de Gustavo Costas comenzó condicionado desde el arranque. Apenas a los 60 segundos de juego, Gabriel Rojas desvió un centro de Michael Covea y marcó en contra el 1 a 0 para la visita, en una acción que debió ser revisada por el VAR antes de su convalidación.

Racing vs Caracas
La Academia no logró sostener la ventaja y el empate la dejó afuera de la Sudamericana.

La Academia no logró sostener la ventaja y el empate la dejó afuera de la Sudamericana.

La reacción del conjunto de Avellaneda fue inmediata. A los 4 minutos, Gastón Martirena apareció por el segundo palo para empatar el partido 1 a1, en otra jugada que también pasó por revisión tecnológica antes de ser validada por el árbitro colombiano Jhon Ospina.

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Un primer tiempo cargado de polémicas y revisiones

Con el empate, Racing intentó hacerse dueño del juego ante un Caracas que llegaba segundo en el grupo y que, con la igualdad, mantenía su posición de clasificación. Sin embargo, el desarrollo del encuentro estuvo marcado por interrupciones, revisiones y un trámite friccionado.

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La ventaja parcial para la Academia llegó a los 36 minutos, tras una mano de Luis Mago que el árbitro Ospina sancionó luego de revisar la acción en el monitor del VAR. Adrián “Maravilla” Martínez convirtió el penal con un remate al ángulo para el 2-1, alcanzando su gol número 60 en el club.

Caracas reaccionó y Racing quedó sin margen

En el cierre del primer tiempo, el equipo venezolano tuvo sus chances para igualar, pero entre intervenciones defensivas y una salvada sobre la línea de Bruno Zuculini, Racing logró sostener la ventaja mínima hasta el descanso.

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En el complemento, Caracas encontró el empate definitivo 2 a 2, resultado que terminó de sentenciar las aspiraciones del conjunto argentino en el torneo. En una jugada realmente absurda del arquero de la Academia.

Martínez tuvo en sus pies, solo frente al arco la posibilidad de aumentar el marcador para el equipo de Costas, pero se demoró una eternidad. Insólito.

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Eliminación consumada y un cierre sin público

Con este empate, Racing quedó sin posibilidades matemáticas de avanzar en el Grupo E de la Sudamericana, a falta de una fecha para el final de la fase.

El encuentro se disputó en el Cilindro de Avellaneda sin público, debido a la sanción de Conmebol tras los incidentes ocurridos en un partido anterior ante Flamengo por Copa Libertadores.

Minuto a minuto y estadísticas de Racing - Caracas:

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