En un duelo de dientes apretados, Rosario Central eliminó a Racing y sueña

Rosario Central tuvo que luchar para alcanzar el boleto a las semifinales del torneo. El Canalla sueña con el título.

En un partido plagado de polémicas, Rosario Central sufrió más de la cuenta para eliminar a un voluntarioso Racing, 2-1, tras un partido que se definió en tiempo suplementario. Los de Avellaneda terminaron con 9 hombres por las expulsiones de Martínez y Di Cesare.

El encuentro mostró demasiada fricción en el arranque. Contrario a la propuesta que ambos suelen presentar, el duelo lució demasiado cortado, con reclamos de uno y otro lado al colegiado Darío Herrera. En 25 minutos de juego, nada pasó. El espectáculo en el Gigante de Arroyito pasó por las tribunas, que mostraron un lleno total.

Rosario Central vs. Racing Club Rosario Central tuvo que luchar para alcanzar el boleto a las semifinales del torneo. El Canalla sueña con el título. Gentileza

Recién sobre la media hora llegó una chance para el Canalla, desde una tijera de Agustín Sández, que se fue por encima del travesaño. Racing intentó replicar con una corrida de Matías Zaracho, que no tuvo buen final. Había una chispa en el aire, pero faltaba que el fuego se encendiera. El primer tiempo se consumió en una intensidad que se utilizó para la disputa. El mediocampo canalla tuvo un flojo rendimiento y Zaracho, el de mayor movilidad en la visita, terminó encontrando un centro de Maravilla Martínez para abrir el marcador, sobre el cierre de la etapa.

En el complemento, de movida, el Canalla intentó atropellar a la visita y encontró el empate a través de Véliz, pero fue anulado por un offside milimétrico del delantero. Casi de inmediato salvó sobre la línea Martirena y Cambeses despejó dos situaciones que pedían red, tras un tiro libre de Di María y un cabezazo de Giménez, respectivamente. Fue un anuncio. Porque unos minutos después, desde un córner de Di María, Ávila marcó el empate.