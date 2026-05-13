13 de mayo de 2026 - 21:26

En un duelo de dientes apretados, Rosario Central eliminó a Racing y sueña

Rosario Central se impuso 2-1 y accedió a las semifinales del Torneo Apertura. Racing terminó con nueve hombres.

Rosario Central tuvo que luchar para alcanzar el boleto a las semifinales del torneo. El Canalla sueña con el título.&nbsp;

Rosario Central tuvo que luchar para alcanzar el boleto a las semifinales del torneo. El Canalla sueña con el título. 

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

En un partido plagado de polémicas, Rosario Central sufrió más de la cuenta para eliminar a un voluntarioso Racing, 2-1, tras un partido que se definió en tiempo suplementario. Los de Avellaneda terminaron con 9 hombres por las expulsiones de Martínez y Di Cesare.

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Por Redacción Deportes

El encuentro mostró demasiada fricción en el arranque. Contrario a la propuesta que ambos suelen presentar, el duelo lució demasiado cortado, con reclamos de uno y otro lado al colegiado Darío Herrera. En 25 minutos de juego, nada pasó. El espectáculo en el Gigante de Arroyito pasó por las tribunas, que mostraron un lleno total.

Rosario Central vs. Racing Club
Rosario Central tuvo que luchar para alcanzar el boleto a las semifinales del torneo. El Canalla sueña con el título.

Rosario Central tuvo que luchar para alcanzar el boleto a las semifinales del torneo. El Canalla sueña con el título.

Recién sobre la media hora llegó una chance para el Canalla, desde una tijera de Agustín Sández, que se fue por encima del travesaño. Racing intentó replicar con una corrida de Matías Zaracho, que no tuvo buen final. Había una chispa en el aire, pero faltaba que el fuego se encendiera. El primer tiempo se consumió en una intensidad que se utilizó para la disputa. El mediocampo canalla tuvo un flojo rendimiento y Zaracho, el de mayor movilidad en la visita, terminó encontrando un centro de Maravilla Martínez para abrir el marcador, sobre el cierre de la etapa.

En el complemento, de movida, el Canalla intentó atropellar a la visita y encontró el empate a través de Véliz, pero fue anulado por un offside milimétrico del delantero. Casi de inmediato salvó sobre la línea Martirena y Cambeses despejó dos situaciones que pedían red, tras un tiro libre de Di María y un cabezazo de Giménez, respectivamente. Fue un anuncio. Porque unos minutos después, desde un córner de Di María, Ávila marcó el empate.

Rosario Central vs. Racing Club
Rosario Central tuvo que luchar para alcanzar el boleto a las semifinales del torneo. El Canalla sueña con el título.

Rosario Central tuvo que luchar para alcanzar el boleto a las semifinales del torneo. El Canalla sueña con el título.

El 1-1 agrandó a Central, que se hizo del balón y encerró a la Academia contra su arco. Encima, Maravilla Martínez vio la roja y todo se hizo cuesta arriba para los de Costas. No sería el único: el mendocino Di Cesare también se iría expulsado en el suplementario. El local a la carga y Racing bancando con 9 hombres.

Y en el arranque del segundo suplementario, apareció Copetti para romper el sueño blanquiceleste y desató la locura canalla. Fue merecido triunfo de Rosario Central, que ya está en semifinales y mantiene la esperanza.

Minuto a minuto y estadísticas de Rosario Central - Racing:

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