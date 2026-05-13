13 de mayo de 2026 - 21:15

La divertida reacción de Tagliafico al encontrar su propia figurita del Mundial

El jugador de la Selección Argentina decidió probar suerte con las figuritas y estalló al encontrar la suya. El video se viralizó en redes y se llenó de comentarios de fanáticos.

La divertida reacción de Tagliafico al encontrar su propia figurita del Mundial

La divertida reacción de Tagliafico al encontrar su propia figurita del Mundial

Foto:

TikTok | @tagliafico3
Los Andes | Redacción Viral
Por Redacción Viral

La locura por el álbum de figuritas del Mundial 2026 es tan grande que alcanza no sólo a hinchas, sino también a los mismos futbolistas. Este fue el caso de Nicolás Tagliafico, quien encontró su figurita al abrir un paquete y su reacción se hizo viral.

Leé además

Un tiktoker creó un generador de figuritas del Mundial y se hizo viral

Un tiktoker creó un generador gratuito de figuritas personalizadas del Mundial y se hizo viral

Por Redacción Viral
Quiso abrir un paquete del Mundial 2026 y rompió la figurita de Messi.

Un nene rompió sin querer la figurita de Messi al abrir un paquete y el video explotó en TikTok

Por Redacción Viral

El video fue publicado en su cuenta de TikTok (@tagliafico3) donde se lo ve junto a su esposa, Caro Calvagni abriendo paquetes de figuritas. Durante una transmisión en vivo por Twitch, el lateral izquierdo de la Selección mostró una por una las tarjetas que venían en uno de los paquetes, hasta que sucedió lo inesperado: le tocó su propia figurita.

El festejo Tagliafico fue tan efusivo que provocó que la figurita cayera al suelo y la cámara volara por los aires, a punto de romperse. Si bien el festejo pudo terminar de otra forma, el Campéon del Mundo se río por lo sucedido y continuó festejando junto a su esposa.

Quienes vieron la transmisión completa aseguraron que también encontró la figurita de su compañero de plantel, Lionel Messi. Pero la reacción del jugador con su propia figurita fue tan divertida que generó cientos de comentarios en las redes sociales.

"Celebra como si hubiera ganado el Mundial"; "Sos igual en la figurita"; "Yo compré un sólo sobre y me salió Tagliafico", fueron algunos de los comentarios que se leyeron.

Locura por las figuritas de la Selección

Miles de personas compran paquetes de figuritas a diario con el deseo de obtener las tarjetas de sus ídolos. La más buscada es la figurita de Lionel Messi, y muchos que la encontraron compartieron su reacción.

Este fue el caso de un joven en Buenos Aires, quien estalló de emoción cuando su novia encontró la figurita del astro argentino.

En el video compartido en TikTok, se puede ver la reacción del joven quien, ante la efusividad y emoción, abrazó fuertemente a su novia. "No puede ser", expresó. Días después, la joven contó en sus redes sociales que su novio encontró dos figuritas más de su ídolo. "Hoy le salieron dos Messi más a la mañana. Está feliz"

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Momo apuntó contra el Gobierno durante la Marcha Universitaria.

Momo participó de la Marcha Universitaria y criticó duramente al Gobierno: "República bananera"

Por Redacción Viral
Un ruido extraño lo obligó a desarmar su computadora.

Desarmó su PC por un ruido súper extraño y lo que encontró se volvió viral en TikTok: "¿Cómo llegó ahí?"

Por Redacción Viral
Un local exhibió disfraces del 25 de Mayo con la cara de famosos argentinos y se volvió viral 

La insólita vidriera de un comercio en San Luis con disfraces del 25 de Mayo y caras de famosos argentinos

Por Manuel Ferreyra
Gabi, el primer robot que se convirtió en monje budista

Así es Gabi, el primer robot humanoide que se convirtió en monje budista en Corea del Sur

Por Redacción Viral