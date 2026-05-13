Un tiktoker creó un generador gratuito de figuritas personalizadas del Mundial y se hizo viral

En medio del boom por el álbum de figuritas del Mundial 2026, un joven tuvo una idea para llevar la colección a otro nivel: diseñó una aplicación con inteligencia artificial para crear figuritas con los personajes o artistas que uno quiera.

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El joven compartió un video en su cuenta de TikTok (@tatuiacom ) y explicó el paso a paso para diseñar la figurita. " Podemos elegir el país y después elegimos la versión . Hay arquero, defensor, mediocampista, delantero y dorada. Eso va cambiando el color de la tarjeta", comentó

Hice una app para hacer tu figurita del mundial 2026 personalizada con inteligencia artificial. Se puede usar en https://figuritas.tatuia.com :) #figuritas #mundial2026 #figuritasmundial

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Luego de elegir los colores de nuestra figurita, podemos subir la foto que queramos poner como principal. Para mostrar cómo se usa, el tiktoker eligió una imagen de Goku, el famoso personaje del anime Dragon Ball Z. Además, aclara que es importante que sea una imagen PNG, es decir, que no tenga fondo. También se pueden agregar los datos del jugador para que quede más personalizada.

Por último, al joven compartió el enlace de su página para quienes deseen crear su propia figurita.

Cientos de usuarios ya crearon sus propios diseños

El video del tiktoker superó las 120 mil reproducciones y se llenó de comentarios de usuarios que deseaban ingresar a la página para diseñar sus propias figuritas. Además, hubo quienes comentaron que la probaron y compartieron divertidas imágenes con sus mascotas como protagonistas.

Por otro lado, algunos usuarios le sugirieron al diseñador que la app permita eliminar el fondo de la imagen de manera automática, a lo que el joven explicó: "Si, estaría bueno pero esta versión tiene un costo $0 y hacerlo con el removedor de fondo implica invertir dinero. Que el usuario lo haga por su lado terminó siendo lo más conveniente"

También recibió sugerencias para incorporar la camiseta de cada selección, idea que no descartó. "Por ahora no pensé hacerlo así, más que nada para que cada uno la haga como quiera. Pero no es mala idea como función opcional para más adelante", expresó.