12 de mayo de 2026 - 12:38

Lejos del fútbol, la exitosa vida de Rurik Gíslason, el islandés que fue furor en el Mundial 2018

El ex volante dejó el fútbol profesional dos años después de aquella Copa del Mundo donde lograron rescatar un empate en el debut ante Argentina.

Rurik Gíslason dejó de lado el fútbol para dedicarse a explotar su imagen.

Rurik Gíslason dejó de lado el fútbol para dedicarse a explotar su imagen.

Foto:

Web
Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

Gran sorpresa causó Islandia en el Mundial de Rusia 2018 cuando rescató un empate ante Argentina en su debut en el certamen, donde incluso Lionel Messi falló un penal. Sin embargo, ese inesperado resultado no fue lo único que quedó grabado entre los fanáticos del fútbol, sino también la figura de Rurik Gíslason, el volante que defendía la camiseta de los "Vikingos".

Leé además

Alan Kent cuando salvó a Chloe en 2004. La joven lo considera como de su familia.

La ayudó a nacer hace 22 años, se convirtió en parte de su familia y hoy volvió a emocionarse en su graduación

Por Cristian Reta
Amaia Montero y el cuestionado show con La Oreja de Van Gogh.

El fallido regreso en vivo de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh: "Da vergüenza ajena"

Por Redacción Espectáculos

El mediocampista se robó todas las miradas durante aquella Copa del Mundo no solo por su talento dentro de la cancha, sino por sus cualidades físicas al margen de lo futbolístico: Su 1,84 de altura, cuerpo atlético, ojos azules y largo cabello rubio conquistaron rápidamente, lo que incluso lo llevó a ser elegido como "el jugador más sexy del Mundial".

Embed

El giro en la vida de Rurik Gíslason

Aquella exposición mediática lo llevó a dar un drástico giro a su vida, pues dos años después de la cita planetaria decidió retirarse del fútbol profesional y se dedicó a vivir de su imagen.

El modelaje fue su primer paso, convirtiéndose en imagen de varias campañas publicitarias, incluida su propia marca de ginebra. Pero luego llegaría su gran salto a la televisión como actor.

Rurik Gíslason
Rurik Gíslason dejó de lado el fútbol para dedicarse a explotar su imagen.

Rurik Gíslason dejó de lado el fútbol para dedicarse a explotar su imagen.

En 2021 realizó su primera película, "Cop Secret", y ganó "Let's Dance", un importante concurso de baile en Alemania, bailando tango junto a la rusa Renata Lusin.

Tras ello, ha continuado con su carrera en la pantalla grande con otras tres películas: Bibi & Tina: Einfach Anders, Eine Million Minuten y Wunderschöner; además, fue parte de dos series y protagonizó IceGuys, show que trata de una boyband.

Rurik Gíslason
Rurik Gíslason dejó de lado el fútbol para dedicarse a explotar su imagen.

Rurik Gíslason dejó de lado el fútbol para dedicarse a explotar su imagen.

Pero su más reciente estreno es "Eat, Pray, Bark" (Comer, Rezar, Ladrar), una película alemana que el ex futbolista protagoniza para Netflix. "El místico entrenador de perros Nodon (Gíslason) educa a mascotas rebeldes y dueños abrumados mediante rituales celtas en un campamento en los Alpes: la receta perfecta para el caos", dice la descripción.

En 2025 fue el ganador de los Premios Vienna a la "Carrera Meteórica del Año" por su rápido ascenso en el plano artístico

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Diego Maradona sería hoy uno de los fichajes más caros de la historia de La Liga. 

No lo vas a creer: esto costarían hoy los grandes cracks de La Liga Española

Santiago Beltrán, Tomás Aranda, Milton Delgado y Mateo Pellegrino, 4 de las grandes sorpresas de la prelista de Lionel Scaloni para el Mundial 2026.

Promesas, tapados y fútbol local: las joyas argentinas que buscan un lugar en el Mundial 2026

Durante tres temporadas, Kristjan Kruk dirigió en la Primera División del fútbol de Estonia. Allá usan el VAR, eso hace diferente el juego. 

El árbitro europeo que llegó al fútbol de Mendoza por amor y ahora persigue un inesperado sueño

Tchouaméni y Valverde tendrán que pagar multas de 500.000 euros por su pelea

Oficial: la dura sanción del Real Madrid para Valverde y Tchouaméni tras la escandalosa pelea