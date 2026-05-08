Oficial: la dura sanción del Real Madrid para Valverde y Tchouaméni tras la escandalosa pelea

El Real Madrid confirmó este viernes una dura sanción económica contra lo s jugadores Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni luego de una pelea ocurrida durante el entrenamiento del jueves, un episodio que terminó con el mediocampista uruguayo internado por un “traumatismo craneoencefálico”.

Los divertidos memes de la pelea entre Valverde y Tchouaméni y la recreación con IA en "El chiringuito"

La entidad madrileña decidió imponer una multa de 500.000 euros a cada futbolista y dio por finalizados los procedimientos disciplinarios internos. La medida representa una decisión poco habitual dentro del club y refleja la gravedad con la que la dirigencia interpretó lo sucedido puertas adentro de Valdebebas.

En un comunicado oficial , el Madrid señaló que ambos jugadores comparecieron ante el instructor del expediente , manifestaron “su total arrepentimiento” y se disculparon mutuamente, además de pedir perdón al club, a sus compañeros, al cuerpo técnico y a los hinchas.

El conflicto estalló durante una práctica marcada por la tensión acumulada de las últimas semanas.

Aunque inicialmente trascendió poca información, distintos medios europeos comenzaron a reconstruir lo ocurrido dentro del vestuario blanco y el entrenamiento terminó convirtiéndose en tema central de la agenda deportiva.

Valverde quedó automáticamente descartado para el clásico con Barcelona del 10 de mayo por cuestiones médicas luego de su paso por el hospital. Sin embargo, pese a la magnitud del episodio, todo indica que Tchouaméni sí estará disponible para el técnico Álvaro Arbeloa, una decisión que generó polémica entre parte de la afición madridista, donde muchos reclamaban que ambos quedaran fuera de la convocatoria.

Según publicó el diario español AS, los futbolistas lograron recomponer la relación pocas horas después del incidente. Ya con mayor calma y luego de que Valverde abandonara el hospital, mantuvieron una conversación privada para bajar la tensión y acercar posiciones antes de regresar este viernes a las instalaciones del club, donde fueron notificados formalmente de la sanción económica.

¿Venderán a Valverde?

La situación parece estar lejos de cerrarse porque, de acuerdo con información difundida por The Athletic, dentro del club consideran prácticamente imposible que ambos futbolistas continúen compartiendo plantel más allá del próximo mercado de pases.

La dirigencia encabezada por Florentino Pérez optaría por finalizar la temporada y resolver el conflicto después, incluso contemplando la venta de uno de los dos jugadores.

DLA - 2026-05-07T115842.565 Escándalo en el vestuario del Real Madrid tras la pelea entre Valverde y Tchouaméni

El mismo medio aseguró además que, según fuentes internas del vestuario, gran parte de las responsabilidades recaen sobre Valverde. Allí sostienen que el uruguayo mantuvo durante meses una actitud conflictiva hacia el francés Tchouaméni y que las provocaciones durante el entrenamiento fueron constantes hasta que la situación explotó.

Dentro del club todavía recuerdan el malestar que mostró Valverde cuando se negó a entrar en calor en un partido frente al Kairat Almaty con Xabi Alonso en el banco, además de sus reiteradas quejas por tener que desempeñarse como lateral derecho.

El episodio resulta especialmente delicado porque Valverde no es un futbolista más dentro del vestuario merengue. Actualmente ocupa un rol de liderazgo y aparecía como uno de los candidatos naturales a portar la cinta de capitán en la próxima temporada tras la salida de Dani Carvajal.