Los divertidos memes de la pelea entre Valverde y Tchouaméni y la recreación con IA en "El chiringuito"

El Real Madrid abrió expedientes disciplinarios a los futbolistas Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni tras la pelea ocurrida entre ambos jugadores durante y después del entrenamiento de este pasado jueves.
El violento altercado entre los futbolistas del Real Madrid sigue dando contenido viral en las redes sociales. El uruguayo terminó en el hospital con un traumatismo craneoencefálico.
El Real Madrid abrió expedientes disciplinarios a los futbolistas Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni tras la pelea ocurrida entre ambos jugadores durante y después del entrenamiento de este pasado jueves.
En un breve comunicado oficial, "el club informará en su momento de las resoluciones de ambos expedientes, una vez hayan concluido los procedimientos internos correspondientes", añadió, sin entrar en detalles sobre lo ocurrido. Sin embargo, el hermetismo buscado por el Real Madrid no evitó que el caso explotara en los medios de España y en las redes sociales, por supuesto, con memes y bromas.
Fede Valverde y Aurelien Tchouaméni incrementaron su clima de tensión en el vestuario del Real Madrid, a tres días del clásico ante el FC Barcelona, con una discusión entre ambos que acabó con el uruguayo en el hospital, por, según dijeron fuentes del club a EFE, un incidente fortuito provocado por un resbalón en plena discusión.
Valverde, segundo capitán del equipo merengue, se escurrió y se golpeó con una mesa central del vestuario principal de la Ciudad Deportiva Real Madrid de Valdebebas.
El futbolista acudió al hospital y según informaba posteriormente el club en otro comunicado, tras las pruebas realizadas al jugador por los servicios médicos del Real Madrid, "se le ha diagnosticado un traumatismo craneoencefálico".
"Valverde se encuentra en su domicilio en buen estado y deberá permanecer en reposo entre 10 y 14 días, tal como marcan los protocolos médicos para este diagnóstico", precisaba la nota de la entidad madridista.
El programa El Chiringuito dio a conocer detalles estremecedores sobre el altercado entre los futbolistas del Real Madrid, incluyendo una recreación mediante inteligencia artificial.
Según el relato del periodista Edu Aguirre, el conflicto escaló rápidamente tras el ingreso de ambos al vestuario: "Se agarran, se zarandean; Valverde cae y se golpea la frente contra una mesa".
La gravedad del impacto habría dejado al uruguayo en un estado de confusión temporal. "Me dicen que cuando el resto del equipo entra, Valverde no recordaba algunas cosas por la fuerza del golpe", detalló Aguirre. El jugador debió ser trasladado de urgencia a un centro médico para recibir puntos de sutura tras quedar momentáneamente inconsciente.
El del jueves era el segundo encontronazo en 24 horas entre ambos futbolistas, que durante el entrenamiento del miércoles se encararon después de un lance del juego.
Ambos se empujaron y después tuvieron una fuerte discusión en el vestuario, según reveló el diario Marca.
Ayer, tras negarse el saludo, hubo una nueva pelea entre ellos y, según el citado diario deportivo, incluso tuvo que intervenir el director general del club, José Ángel Sánchez.
No obstante, el jugador uruguayo del Madrid aseguró que "en ningún momento" golpeó a Aurélien Tchouaméni durante la discusión y pidió perdón porque- según dijo en un comunicado- "me duele la situación" que vive el club.
"En ningún momento mi compañero me golpeó, ni yo lo golpeé a él, aunque entiendo que para muchos de ustedes es más fácil creer que nos dimos una paliza mutua o que fue intencional, pero eso no sucedió", escribió.
"Lo siento. Lo siento de verdad porque esta situación me duele, y el momento que estamos atravesando me duele. El Madrid es una de las cosas más importantes en mi vida y no puedo ser indiferente", agregó.
Valverde reconoció que tuvo un incidente "con un compañero de equipo" (Tchouaméni) como resultado de una jugada durante el entrenamiento donde la fatiga de la competición "y la frustración hacen que todo se sienta más grande".
Para el delantero blanco, en una situación normal "estas cosas pueden pasar" y se solucionan sin hacerse públicas entre los mismos futbolistas.