Los divertidos memes de la pelea entre Valverde y Tchouaméni y la recreación con IA en "El chiringuito"

El DT de Real Madrid se rindió ante Franco Mastantuono: "Un futuro extraordinario"

Real Madrid en crisis: Federico Valverde termina en el hospital tras pelear con Aurélien Tchouaméni

En un breve comunicado oficial, "el club informará en su momento de las resoluciones de ambos expedientes, una vez hayan concluido los procedimientos internos correspondientes", añadió, sin entrar en detalles sobre lo ocurrido. Sin embargo, el hermetismo buscado por el Real Madrid no evitó que el caso explotara en los medios de España y en las redes sociales, por supuesto, con memes y bromas.

Fede Valverde y Aurelien Tchouaméni incrementaron su clima de tensión en el vestuario del Real Madrid, a tres días del clásico ante el FC Barcelona, con una discusión entre ambos que acabó con el uruguayo en el hospital, por, según dijeron fuentes del club a EFE, un incidente fortuito provocado por un resbalón en plena discusión.

La noticia de la hospitalización y el traumatismo de cráneo de Federico Valverde tras su "segundo round" contra Aurélien Tchouaméni derivó en memes

Valverde, segundo capitán del equipo merengue, se escurrió y se golpeó con una mesa central del vestuario principal de la Ciudad Deportiva Real Madrid de Valdebebas.

El futbolista acudió al hospital y según informaba posteriormente el club en otro comunicado, tras las pruebas realizadas al jugador por los servicios médicos del Real Madrid, "se le ha diagnosticado un traumatismo craneoencefálico".

"Valverde se encuentra en su domicilio en buen estado y deberá permanecer en reposo entre 10 y 14 días, tal como marcan los protocolos médicos para este diagnóstico", precisaba la nota de la entidad madridista.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Llourinho/status/2052644364816433508?s=20&partner=&hide_thread=false Recreando la pelea de Tchouameni y Valverde con la IA. La edad de oro del periodismo español. pic.twitter.com/fDiQy36cnV — Llourinho (@Llourinho) May 8, 2026

El programa El Chiringuito dio a conocer detalles estremecedores sobre el altercado entre los futbolistas del Real Madrid, incluyendo una recreación mediante inteligencia artificial.

Según el relato del periodista Edu Aguirre, el conflicto escaló rápidamente tras el ingreso de ambos al vestuario: "Se agarran, se zarandean; Valverde cae y se golpea la frente contra una mesa".

La gravedad del impacto habría dejado al uruguayo en un estado de confusión temporal. "Me dicen que cuando el resto del equipo entra, Valverde no recordaba algunas cosas por la fuerza del golpe", detalló Aguirre. El jugador debió ser trasladado de urgencia a un centro médico para recibir puntos de sutura tras quedar momentáneamente inconsciente.

Los memes en las redes sociales por la pelea entre Valverde y Tchouaméni

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/rayenrdi3/status/2052418321979433243?s=20&partner=&hide_thread=false Valverde quand Tchouaméni va venir le voir à l’hôpital pour s’excuser pic.twitter.com/59EMPMlp0v — R² (@rayenrdi3) May 7, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CocoExiliado/status/2052381610759078058?s=20&partner=&hide_thread=false Si Tchouameni da esta hostia para celebrar un gol no quiero imaginarme como ha sido la que ha recibido Valverde



pic.twitter.com/CjDiJoVVqs — (@CocoExiliado) May 7, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mireiaok/status/2052454851636773240?s=20&partner=&hide_thread=false el vestuario del barça viendo el chat después de obligar a araujo a que le pregunte a su amigo valverde que está pasando en el vestuario del madrid pic.twitter.com/HUVud5Jyfi — mireia (@mireiaok) May 7, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FabrizioFauno/status/2052409186667938192?s=20&partner=&hide_thread=false Valverde: "Negro de mierda pasa el balón"



Tchouameni: pic.twitter.com/a4R2PRXuSL — Fauno (@FabrizioFauno) May 7, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/djbskl/status/2052398631383154763?s=20&partner=&hide_thread=false Olivia Rodrigo el domingo desde el palco viendo como tchouameni está arrastrando a valverde por todo el campo pic.twitter.com/o4JPlfkuQO — gaby | VERÁ A BTS (@djbskl) May 7, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/46_alberedero/status/2052503652724588579?s=20&partner=&hide_thread=false Ceballos intentando entender los insultos de Tchouameni a Valverde para filtrárselo a la prensa pic.twitter.com/NFJXb3hYqK — Albert HL (@46_alberedero) May 7, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RMBolivia_/status/2052480738528796944?s=20&partner=&hide_thread=false Trent en un rincón del vestuario del Madrid rezando por volver al Liverpool mientras Valverde y Tchouaméni se están cagando a palos pic.twitter.com/95H4RHtkRm — Real Madrid Bolivia (@RMBolivia_) May 7, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GxlDePaulinho/status/2052373276777746644?s=20&partner=&hide_thread=false El vestuario del Madrid cuando vio a Fede Valverde perder en combate contra Tchouaméni pic.twitter.com/W2cuD48V4X — Manu. (@GxlDePaulinho) May 7, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mbaafraude/status/2052506495292465211?s=20&partner=&hide_thread=false Tchouameni en los pasillos de Valdebebas tocando música triste mientras se llevaban a Fede inconsciente en silla de ruedas pic.twitter.com/ZhXLFXbW0u — gam (@mbaafraude) May 7, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/nacidoatleti/status/2052408025240014976?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2052408025240014976%7Ctwgr%5E75152df3c0753d9703aa6bd97723076f42e62d5e%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ole.com.ar%2Ffutbol-internacional%2Fvalverde-tchouameni-traumatismo-memes_0_fEnbNqGAA2.html&partner=&hide_thread=false Valverde: Eso dímelo a la cara



Tchouaméni: Ven aquí payaso



Arbeloa: Parad ya



Bellingham llegando de empalme de Gabana:



pic.twitter.com/kY9uRMkNTz — Hijo del doblete (@nacidoatleti) May 7, 2026

La interna en el Real Madrid entre Valverde y Tchouaméni

El del jueves era el segundo encontronazo en 24 horas entre ambos futbolistas, que durante el entrenamiento del miércoles se encararon después de un lance del juego.

Ambos se empujaron y después tuvieron una fuerte discusión en el vestuario, según reveló el diario Marca.

Ayer, tras negarse el saludo, hubo una nueva pelea entre ellos y, según el citado diario deportivo, incluso tuvo que intervenir el director general del club, José Ángel Sánchez.

No obstante, el jugador uruguayo del Madrid aseguró que "en ningún momento" golpeó a Aurélien Tchouaméni durante la discusión y pidió perdón porque- según dijo en un comunicado- "me duele la situación" que vive el club.

El centrocampista uruguayo del Real Madrid, Fede Valverde El centrocampista uruguayo del Real Madrid, Fede Valverde EFE

"En ningún momento mi compañero me golpeó, ni yo lo golpeé a él, aunque entiendo que para muchos de ustedes es más fácil creer que nos dimos una paliza mutua o que fue intencional, pero eso no sucedió", escribió.

"Lo siento. Lo siento de verdad porque esta situación me duele, y el momento que estamos atravesando me duele. El Madrid es una de las cosas más importantes en mi vida y no puedo ser indiferente", agregó.

Valverde reconoció que tuvo un incidente "con un compañero de equipo" (Tchouaméni) como resultado de una jugada durante el entrenamiento donde la fatiga de la competición "y la frustración hacen que todo se sienta más grande".

Para el delantero blanco, en una situación normal "estas cosas pueden pasar" y se solucionan sin hacerse públicas entre los mismos futbolistas.