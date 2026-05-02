2 de mayo de 2026 - 15:17

El DT de Real Madrid se rindió ante Franco Mastantuono: "Un futuro extraordinario"

Álvaro Arbeloa aseguró que el argentino es uno de los proyectos más importantes que tiene la Casa Blanca, y lo llenó de elogios por su madurez.

Franco Mastantuono conquista España

Franco Mastantuono conquista España

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Desde que debutó en River, Franco Mastantuono llamó la atención del ambiente del fútbol por su madurez dentro y fuera del campo y sus condiciones técnicas. Así, rápidamente tuvo la oportunidad de sumarse a una de las instituciones más grandes del mundo: el Real Madrid. Ahora, su entrenador Álvaro Arbeloa lo elogió.

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Arbeloa, DT de Real Madrid habló maravillas de Mastantuono:

Franco Mastantuono
El ex River ingresó en el segundo tiempo y le cambió la cara al partido.

El ex River ingresó en el segundo tiempo y le cambió la cara al partido.

En la previa del choque ante Espanyol por LaLiga de España, el DT fue consultado por el juvenil de la Selección Argentina, y no dudó en remarcar lo importante de que esté con el primer equipo a su corta edad. "Es un chico realmente joven que podría estar jugando en el juvenil del club, pero sí que le ves el talento que tiene y su grandísima madurez", arrancó.

Luego, expresó que se ganó un lugar en la plantilla superior por su calidad técnica, que es un fuerte contrapeso de su edad y poca experiencia. "No parece que tenga 18 años por cómo habla o por cómo se comporta y me parece un chico con un futuro extraordinario. Es de los que merece la pena por el talento que tiene, por sus capacidades, por su compromiso y por su mentalidad", lanzó.

El argentino todavía no pudo ganarse el cariño del hincha de la institución, pero su entrenador confesó que es lo que más desea desde que llegó a España. "Tiene ese deseo por demostrar todo lo que lleva dentro y demostrar a la afición madridista el jugador que han fichado". A continuación, cerró: "Encarna lo que debe ser un jugador del Real Madrid".

Franco Mastantuono acumula 30 encuentros con el Merengue, en los cuales convirtió 3 tantos y aportó 1 asistencia. Previamente, había disputado 64 partidos con la camiseta de River Plate, con 10 anotaciones y 7 asistencias. Estos números le valieron la citación de Lionel Scaloni para la Selección Argentina, donde pelea por un puesto para el Mundial 2026.

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