El DT de Real Madrid se rindió ante Franco Mastantuono: "Un futuro extraordinario"

Desde que debutó en River, Franco Mastantuono llamó la atención del ambiente del fútbol por su madurez dentro y fuera del campo y sus condiciones técnicas. Así, rápidamente tuvo la oportunidad de sumarse a una de las instituciones más grandes del mundo: el Real Madrid. Ahora, su entrenador Álvaro Arbeloa lo elogió.
En la previa del choque ante Espanyol por LaLiga de España, el DT fue consultado por el juvenil de la Selección Argentina, y no dudó en remarcar lo importante de que esté con el primer equipo a su corta edad. "Es un chico realmente joven que podría estar jugando en el juvenil del club, pero sí que le ves el talento que tiene y su grandísima madurez", arrancó.
Luego, expresó que se ganó un lugar en la plantilla superior por su calidad técnica, que es un fuerte contrapeso de su edad y poca experiencia. "No parece que tenga 18 años por cómo habla o por cómo se comporta y me parece un chico con un futuro extraordinario. Es de los que merece la pena por el talento que tiene, por sus capacidades, por su compromiso y por su mentalidad", lanzó.
El argentino todavía no pudo ganarse el cariño del hincha de la institución, pero su entrenador confesó que es lo que más desea desde que llegó a España. "Tiene ese deseo por demostrar todo lo que lleva dentro y demostrar a la afición madridista el jugador que han fichado". A continuación, cerró: "Encarna lo que debe ser un jugador del Real Madrid".
Franco Mastantuono acumula 30 encuentros con el Merengue, en los cuales convirtió 3 tantos y aportó 1 asistencia. Previamente, había disputado 64 partidos con la camiseta de River Plate, con 10 anotaciones y 7 asistencias. Estos números le valieron la citación de Lionel Scaloni para la Selección Argentina, donde pelea por un puesto para el Mundial 2026.