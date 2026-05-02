El DT de Real Madrid se rindió ante Franco Mastantuono: "Un futuro extraordinario"

Álvaro Arbeloa aseguró que el argentino es uno de los proyectos más importantes que tiene la Casa Blanca, y lo llenó de elogios por su madurez.

Desde que debutó en River, Franco Mastantuono llamó la atención del ambiente del fútbol por su madurez dentro y fuera del campo y sus condiciones técnicas. Así, rápidamente tuvo la oportunidad de sumarse a una de las instituciones más grandes del mundo: el Real Madrid. Ahora, su entrenador Álvaro Arbeloa lo elogió.

Arbeloa, DT de Real Madrid habló maravillas de Mastantuono: Franco Mastantuono El ex River ingresó en el segundo tiempo y le cambió la cara al partido. Gentileza

En la previa del choque ante Espanyol por LaLiga de España, el DT fue consultado por el juvenil de la Selección Argentina, y no dudó en remarcar lo importante de que esté con el primer equipo a su corta edad. "Es un chico realmente joven que podría estar jugando en el juvenil del club, pero sí que le ves el talento que tiene y su grandísima madurez", arrancó.

Luego, expresó que se ganó un lugar en la plantilla superior por su calidad técnica, que es un fuerte contrapeso de su edad y poca experiencia. "No parece que tenga 18 años por cómo habla o por cómo se comporta y me parece un chico con un futuro extraordinario. Es de los que merece la pena por el talento que tiene, por sus capacidades, por su compromiso y por su mentalidad", lanzó.

El argentino todavía no pudo ganarse el cariño del hincha de la institución, pero su entrenador confesó que es lo que más desea desde que llegó a España. "Tiene ese deseo por demostrar todo lo que lleva dentro y demostrar a la afición madridista el jugador que han fichado". A continuación, cerró: "Encarna lo que debe ser un jugador del Real Madrid".