Lionel Messi se presentó ante el plantel del club español que compró

El capitán de la Selección Argentina adquirió la institución dos semanas atrás. Lionel Messi dijo que buscará hacer crecer la institución

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El astro argentino Lionel Messi se presentó con un video ante los jugadores y el cuerpo técnico de la Unió Esportiva Cornellà, el club catalán que compró en los últimos días. El delantero del Inter Miami aseguró que buscarán hacer crecer al club y afirmó estar ilusionado por el nuevo proyecto.

¿Qué pasó con Lionel Messi? El Cornellà, que cumplió su 75° aniversario en el día de ayer, se encuentra en la división Tercera Federación, la quinta categoría en la estructura del fútbol español.

Algunos días después de confirmarse que había comprado el club, Lionel Messi se presentó como nuevo dueño mediante un video que fue mostrado al plantel de Primera y al cuerpo técnico de su nueva institución.

En el mismo, el “10” argentino comentó que su principal objetivo es el crecimiento del club y afirmó que tiene “mucha ilusión” de cara a este nuevo proyecto, en el que por primera vez en su carrera estará involucrado con un club desde una posición lejana al verde césped.

La presentación fue publicada en un video compartido por las redes sociales del club, las cuales han recibido un lógico aumento en sus seguidores desde que se confirmó la noticia de la llegada de Messi como propietario del club.