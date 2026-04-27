27 de abril de 2026 - 22:02

"Fue en otra vida": Andrea Rincón habló de su pasado vínculo con Lionel Messi

Andrea Rincón recordó un supuesto vínculo con Lionel Messi en sus inicios y compartió una anécdota que volvió a generar repercusión.

Andrea Rincón dio detalles de un encuentro con Messi años atrás.

Andrea Rincón dio detalles de un encuentro con Messi años atrás.

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Andrea Rincón volvió a quedar en el centro de la escena mediática tras recordar un supuesto vínculo que habría mantenido con Lionel Messi años atrás. Se trataría de un vínculo entre ambos cuando el futbolista todavía no alcanzaba la dimensión global que tiene en la actualidad.

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La revelación se dio durante una entrevista en un stream conducido por Martín Cirio, donde la actriz y exvedette aseguró que el encuentro ocurrió en una etapa temprana de la carrera del capitán de la Selección Argentina. “Fue en otra vida”, expresó, al referirse a ese momento.

Una historia que remite a los inicios de Messi

Según relató Rincón, el episodio habría tenido lugar entre 2008 y 2009, período en el que ella tenía 24 años y el jugador ya comenzaba a destacarse en el fútbol europeo, especialmente en el Barcelona dirigido por Pep Guardiola.

Durante la charla, la mediática compartió una anécdota que llamó la atención: afirmó que, tras el encuentro, Messi convirtió un gol al día siguiente. “Yo le dije que traía suerte”, comentó, en tono distendido.

Rincón también hizo hincapié en un punto clave para evitar polémicas mayores: sostuvo que, en ese momento, Messi no estaba en pareja con Antonela Roccuzzo. “No le fue infiel”, remarcó, ante la posibilidad de que se generaran interpretaciones erróneas.

El futbolista y Roccuzzo oficializaron su relación tiempo después, en 2009, y actualmente están casados y tienen tres hijos.

Una confesión que volvió a viralizarse

Las declaraciones de Rincón rápidamente circularon en redes sociales y medios, generando reacciones diversas entre los seguidores del futbolista y del mundo del espectáculo.

Si bien la actriz ya había hecho referencias en el pasado a este episodio, sus recientes dichos reavivaron el interés por una historia que mezcla farándula y fútbol, dos universos que suelen cruzarse en la agenda mediática.

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