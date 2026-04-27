"Fue en otra vida": Andrea Rincón habló de su pasado vínculo con Lionel Messi

Andrea Rincón volvió a quedar en el centro de la escena mediática tras recordar un supuesto vínculo que habría mantenido con Lionel Messi años atrás . Se trataría de un vínculo entre ambos cuando el futbolista todavía no alcanzaba la dimensión global que tiene en la actualidad.

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La revelación se dio durante una entrevista en un stream conducido por Martín Cirio, donde la actriz y exvedette aseguró que el encuentro ocurrió en una etapa temprana de la carrera del capitán de la Selección Argentina. “Fue en otra vida” , expresó, al referirse a ese momento.

Según relató Rincón, el episodio habría tenido lugar entre 2008 y 2009 , período en el que ella tenía 24 años y el jugador ya comenzaba a destacarse en el fútbol europeo, especialmente en el Barcelona dirigido por Pep Guardiola.

Durante la charla, la mediática compartió una anécdota que llamó la atención: afirmó que, tras el encuentro, Messi convirtió un gol al día siguiente. “Yo le dije que traía suerte” , comentó, en tono distendido.

“Andrea Rincon”: Porque confesó que se culeó a Messi a sus 21 años, y La Pulga tenía buen culo pic.twitter.com/g6mEjSnY5R

Rincón también hizo hincapié en un punto clave para evitar polémicas mayores: sostuvo que, en ese momento, Messi no estaba en pareja con Antonela Roccuzzo. “No le fue infiel”, remarcó, ante la posibilidad de que se generaran interpretaciones erróneas.

El futbolista y Roccuzzo oficializaron su relación tiempo después, en 2009, y actualmente están casados y tienen tres hijos.

Una confesión que volvió a viralizarse

Las declaraciones de Rincón rápidamente circularon en redes sociales y medios, generando reacciones diversas entre los seguidores del futbolista y del mundo del espectáculo.

Si bien la actriz ya había hecho referencias en el pasado a este episodio, sus recientes dichos reavivaron el interés por una historia que mezcla farándula y fútbol, dos universos que suelen cruzarse en la agenda mediática.