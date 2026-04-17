17 de abril de 2026 - 18:54

La trama oculta de la salida de Javier Mascherano en Inter Miami: ¿Pelea con Lionel Messi?

El entrenador argentino no continúa al frente del equipo que milita en la MLS, y los rumores de un conflicto con el astro y capitán se replican.

Javier Mascherano dejó de ser el DT de Inter Miami, y los rumores apuntan a una pelea con Lionel Messi

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

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Según un informe detallado en el medio The Athletic, la renuncia del argentino no fue solo una decisión personal, sino el detonante de una fuerte discusión en el vestuario tras el empate ante Red Bull New York y un desgaste irreversible en la relación con las figuras del plantel.

La relación de Mascherano y Lionel Messi: "Marcada por acaloradas discusiones"

Javier Mascherano - Lionel Messi
Javier Mascherano y Lionel Messi, dos referentes argentinos en el Inter Miami

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El medio estadounidense, a través del periodista Tom Bogert, reveló que la dinámica entre Mascherano y Lionel Messi estaba marcada por "acaloradas discusiones". Si bien el vínculo entre ambos se sostiene en años de trayectoria compartida en la Selección y el Barcelona, indicaron que el técnico no temía confrontar al capitán, una postura que generaba una tensión constante en un ambiente de máxima sensibilidad institucional.

Fuentes citadas por la prensa norteamericana insisten en que el vestuario ya no respondía a las exigencias del Jefecito, quien se convirtió en el cuarto técnico en dejar el cargo desde la fundación de la franquicia en 2020.

Por otra parte, la información destaca un componente político clave: el rol de Messi como futuro copropietario del club una vez que se retire. Esta condición le otorga un fuerte peso específico a cualquier desacuerdo táctico o personal, haciendo que el margen de maniobra para Mascherano fuera prácticamente nulo.

Tras la oficialización de su salida, Guillermo Hoyos asumió de forma interina mientras la directiva de Florida busca un perfil que pueda gestionar un vestuario repleto de estrellas sin los cortocircuitos que marcaron el final de la era Mascherano.

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