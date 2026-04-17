La trama oculta de la salida de Javier Mascherano en Inter Miami: ¿Pelea con Lionel Messi?

El intempestivo alejamiento de Javier Mascherano de la dirección técnica del Inter Miami en la MLS sigue dando que hablar en los Estados Unidos. A una evidente crisis deportiva producto del flojo rendimiento dentro del campo, se le suman rumores de un conflicto con Lionel Messi.

Según un informe detallado en el medio The Athletic, la renuncia del argentino no fue solo una decisión personal, sino el detonante de una fuerte discusión en el vestuario tras el empate ante Red Bull New York y un desgaste irreversible en la relación con las figuras del plantel .

El medio estadounidense, a través del periodista Tom Bogert, reveló que la dinámica entre Mascherano y Lionel Messi estaba marcada por "acaloradas discusiones" . Si bien el vínculo entre ambos se sostiene en años de trayectoria compartida en la Selección y el Barcelona, indicaron que el técnico no temía confrontar al capitán, una postura que generaba una tensión constante en un ambiente de máxima sensibilidad institucional.

El punto de quiebre final habría sido el descontento del grupo tras la eliminación en la Concacaf Champions Cup ante Nashville SC. Este fracaso deportivo, sumado a las altas expectativas generadas por una inversión millonaria en refuerzos , terminó por socavar la autoridad del entrenador .

Fuentes citadas por la prensa norteamericana insisten en que el vestuario ya no respondía a las exigencias del Jefecito, quien se convirtió en el cuarto técnico en dejar el cargo desde la fundación de la franquicia en 2020.

Por otra parte, la información destaca un componente político clave: el rol de Messi como futuro copropietario del club una vez que se retire. Esta condición le otorga un fuerte peso específico a cualquier desacuerdo táctico o personal, haciendo que el margen de maniobra para Mascherano fuera prácticamente nulo.

Tras la oficialización de su salida, Guillermo Hoyos asumió de forma interina mientras la directiva de Florida busca un perfil que pueda gestionar un vestuario repleto de estrellas sin los cortocircuitos que marcaron el final de la era Mascherano.