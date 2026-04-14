Javier Mascherano renunció como DT del Inter Miami: los motivos y los 5 candidatos a reemplazarlo

Javier Mascherano sacudió al mundo del fútbol este martes al confirmar su renuncia como director técnico delInter Miami. A través de un comunicado oficial, el entrenador argentino alegó motivos personales para poner fin a una etapa exitosa donde consiguió la MLS Cup y la Conferencia Este durante la temporada 2025.
La noticia tomó por sorpresa a la directiva liderada por David Beckham, ya que el equipo se encuentra actualmente peleando los primeros puestos de la MLS. Mascherano cerró su ciclo con números sólidos: dirigió 67 partidos, obtuvo 38 victorias y solo 14 derrotas. Durante su gestión, no solo gestionó el liderazgo de Lionel Messi, sino que también integró a figuras como Rodrigo De Paul, Luis Suárez, Sergio Busquets y Jordi Alba.
El legado de Mascherano y los motivos de su salida
El entrenador argentino utilizó el sitio oficial del club para explicar que su alejamiento se debe estrictamente a razones personales: "Siempre llevaré conmigo el recuerdo de nuestra primera estrella", afirmó el exjugador en su despedida, haciendo alusión a los títulos obtenidos el año pasado. Su salida se produce apenas tres días después del empate frente a New York Red Bull en el flamante Nu Stadium.
La estructura del club de Fort Lauderdale se movió rápido para evitar un vacío de poder. Ángel Guillermo Hoyos, quien se desempeñaba como Director Deportivo de la institución, fue designado para asumir el cargo de manera interina de forma inmediata. Como consecuencia de este movimiento, Alberto Marrero tomará las funciones de Director Deportivo que dejó vacantes Hoyos.
Los candidatos para acompañar a Messi
A pesar del interinato, la danza de nombres para suceder definitivamente a Mascherano ya comenzó. En la lista de candidatos con vínculos directos con el astro rosarino aparecen Xavi Hernández, excompañero en Barcelona, y Hernán Crespo, con quien compartió plantel en la Selección Argentina. También se mencionan figuras de peso como Marcelo Gallardo y Martín Palermo.
Otras opciones internacionales incluyen a Ernesto Valverde, quien podría quedar libre del Athletic Bilbao en julio, y a Gareth Southgate, por su estrecha relación con Beckham. Mientras tanto, Hoyos buscará mantener la competitividad de un plantel que tiene como gran objetivo la consolidación en la liga estadounidense y la preparación de sus figuras de cara al Mundial 2026.