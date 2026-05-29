29 de mayo de 2026 - 15:15

Mercado Pago presentó su Fixture 2026: el prode que regala $20 millones por día y un premio mayor en dólares

La plataforma lanzó una propuesta gratuita para que los usuarios armen torneos con amigos y compitan por premios diarios. Los tres mejores del país llegarán a una trivia final por un gran premio de USD 50.000.

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Mercado Pago presentó su Fixture 2026 con premios millonarios 

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Mercado Pago, la cuenta digital de Mercado Libre, lanzó Fixture 2026, una competencia gratuita dentro de la app que reparte hasta 20 millones de pesos en premios cada día que hay partidos, y otorga USD 50.000 para el ganador del ranking general en Argentina al cierre del torneo.

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El esquema de premios tiene dos niveles. Todos los días con partidos se entregarán hasta 2.000 órdenes de compra de $10.000 para usar en Mercado Pago y Mercado Libre, un total de 20 millones de pesos en premios. Para acceder, los usuarios con mejor desempeño del día tendrán que contestar preguntas dentro de la app, y los primeros en responder correctamente obtendrán el beneficio.

Al cierre del torneo, los tres primeros del ranking general en Argentina accederán a una trivia para competir por un premio de USD 50.000, USD 20.000 y USD 10.000 respectivamente. Los usuarios acumulan puntos completando resultados antes de cada partido: 6 puntos por resultado exacto y 3 por acertar solo el ganador o el empate.

Fixture Mercado Pago

Fixture 2026 también permite armar torneos de hasta 50 personas para competir entre amigos, familiares y compañeros de trabajo, con un ranking interno gestionado dentro de la app.

"Queremos transformar la pasión del fútbol en una experiencia divertida que premia a nuestros usuarios. Palpitar cada partido y anticipar los resultados siempre formó parte de la cultura argentina durante los grandes torneos: en oficinas, grupos de amigos, mesas familiares. Nuestra propuesta fue llevar esa tradición a la app de Mercado Pago, combinando entretenimiento y beneficios reales para que esta ilusión la vivan a través de la cuenta digital que eligen todos los días", señaló Agustín Onagoity, VP de Mercado Pago.

El Fixture 2026 está disponible en Argentina, Brasil, México y Uruguay, con premios y condiciones adaptadas a cada mercado. La participación por los premios es exclusiva para mayores de 18 años y completamente gratuita.

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