Mercado Pago presentó su Fixture 2026: el prode que regala $20 millones por día y un premio mayor en dólares

Mercado Pago , la cuenta digital de Mercado Libre, lanzó Fixture 2026 , una competencia gratuita dentro de la app que reparte hasta 20 millones de pesos en premios cada día que hay partidos, y otorga USD 50.000 para el ganador del ranking general en Argentina al cierre del torneo.

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El esquema de premios tiene dos niveles. Todos los días con partidos se entregarán hasta 2.000 órdenes de compra de $10.000 para usar en Mercado Pago y Mercado Libre, un total de 20 millones de pesos en premios. Para acceder, los usuarios con mejor desempeño del día tendrán que contestar preguntas dentro de la app, y los primeros en responder correctamente obtendrán el beneficio.

Al cierre del torneo, los tres primeros del ranking general en Argentina accederán a una trivia para competir por un premio de USD 50.000, USD 20.000 y USD 10.000 respectivamente. Los usuarios acumulan puntos completando resultados antes de cada partido: 6 puntos por resultado exacto y 3 por acertar solo el ganador o el empate.

Fixture 2026 también permite armar torneos de hasta 50 personas para competir entre amigos, familiares y compañeros de trabajo , con un ranking interno gestionado dentro de la app.

"Queremos transformar la pasión del fútbol en una experiencia divertida que premia a nuestros usuarios. Palpitar cada partido y anticipar los resultados siempre formó parte de la cultura argentina durante los grandes torneos: en oficinas, grupos de amigos, mesas familiares. Nuestra propuesta fue llevar esa tradición a la app de Mercado Pago, combinando entretenimiento y beneficios reales para que esta ilusión la vivan a través de la cuenta digital que eligen todos los días", señaló Agustín Onagoity, VP de Mercado Pago.

El Fixture 2026 está disponible en Argentina, Brasil, México y Uruguay, con premios y condiciones adaptadas a cada mercado. La participación por los premios es exclusiva para mayores de 18 años y completamente gratuita.