14 de abril de 2026 - 14:02

Tensión diplomática: la última exigencia de Irán a la FIFA que pone en duda su presencia en el Mundial 2026

La Federación de Irán notificó que la presencia de su equipo en sedes estadounidenses depende de garantías especiales de protección para toda su delegación.

¿Irán al Mundial? La nueva condición de Teherán que pone en jaque a la FIFA de Infantino

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Por Francisco Moreno

La participación de la Selección de Irán en el Mundial 2026 está nuevamente en duda. Aunque la FIFA había confirmado su presencia, el Gobierno iraní envió una exigencia final: seguridad extrema y exclusiva para sus atletas en suelo estadounidense. Sin estas garantías, el debut del 15 de junio en Los Ángeles podría cancelarse.

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El conflicto entre el deporte y la geopolítica llegó a su punto más alto. Gianni Infantino se reunió recientemente con los dirigentes iraníes en Turquía para intentar destrabar la situación. En ese encuentro se descartó la propuesta de mudar los partidos a México, pero la tranquilidad para la organización duró poco.

Selección de fútbol de Irán
Selección de fútbol de Irán

Selección de fútbol de Irán

Seguridad extrema como condición innegociable en el Mundial 2026

La Federación de Irán aclaró que la decisión definitiva no es deportiva, sino política. El gobierno de Teherán exige protección especial dentro y fuera de los estadios durante toda la estadía en los Estados Unidos. Esta solicitud surge tras el incremento de las tensiones bélicas en la región por los bombardeos del 28 de febrero.

La desconfianza iraní se enfoca en el cumplimiento de los acuerdos de paz vigentes. Si bien existe un compromiso de alto el fuego asumido por Donald Trump, la falta de garantías en el territorio preocupa a la delegación asiática. Por ello, exigen que la FIFA asegure un blindaje total para sus atletas ante posibles incidentes.

El presidente estadounidense Donald Trump
El presidente estadounidense Donald Trump aceptó frenar bombardeos en Irán por dos semanas.

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El cronograma oficial ubica a Irán en el Grupo G junto a Bélgica, Nueva Zelanda y Egipto. El debut está pactado en el SoFi Stadium de Los Ángeles ante los neozelandeses, seguido por el choque contra los belgas el día 21. El cierre de la fase de grupos sería en Seattle frente a Egipto el 26 de junio.

Hasta ahora, ninguna autoridad en Teherán validó públicamente la supuesta confirmación que dio Infantino hace dos semanas. El suspenso crece mientras los días avanzan hacia la inauguración del torneo. La FIFA deberá redoblar esfuerzos diplomáticos para evitar un boicot que afectaría la logística y la imagen de la Copa, pero la decisión final recae estrictamente en el gobierno iraní, que evalúa el riesgo de trasladar a sus deportistas a un país con el que mantiene una relación crítica.

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