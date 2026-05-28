Irán y Estados Unidos intercambian nuevos ataques mientras Trump desestima la presión para poner fin a la guerra

El conflicto entre Estados Unidos e Irán entró en una fase crítica este jueves tras un intercambio de ataques directos. Washington destruyó drones dentro de territorio iraní, provocando una represalia inmediata contra una base aérea en Kuwait . El presidente Donald Trump descartó un final cercano de las hostilidades.

La tensión bélica se agravó cuando fuerzas estadounidenses derribaron cuatro drones de ataque iraníes y destruyeron una estación de control terrestre cerca de la ciudad portuaria de Bandar Abbas . Según fuentes militares, estas acciones fueron estrictamente defensivas para proteger la navegación comercial y a las tropas en la zona. Irán respondió bombardeando una base utilizada por Estados Unidos, lo que activó las defensas de Kuwait.

El impacto económico del cierre del Estrecho de Ormuz , por donde circulaba el 20% del petróleo mundial antes de la guerra, generó un choque global en los suministros de energía y alimentos. Tras una breve caída de precios por esperanzas de tregua, el valor del crudo volvió a subir un 3% al confirmarse la reanudación de los combates.

A pesar de que la televisión estatal iraní informó sobre un supuesto memorando de entendimiento para levantar el bloqueo naval a cambio de restaurar el tráfico marítimo, la Casa Blanca rechazó tajantemente la existencia de tal acuerdo. Trump afirmó que Irán está "negociando con lo último que le queda" y aseguró que no se dejará presionar por la proximidad de las elecciones legislativas de medio término para firmar un pacto insatisfactorio.

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Un punto de inflexión diplomático ocurrió durante una reunión de gabinete, donde el mandatario lanzó una amenaza inusual contra Omán, un miembro pacífico del Consejo de Cooperación del Golfo. Trump advirtió que el país árabe debe evitar asociarse con Irán para controlar el Estrecho o se arriesga a represalias militares directas. El Departamento de Estado reafirmó estas palabras al publicar el video oficial en sus redes sociales.

Sanciones contra la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico

En el plano financiero, el Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a la recién creada Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico. Esta agencia iraní pretendía extorsionar al comercio marítimo global mediante el cobro de peajes de hasta dos millones de dólares por cada buque que transitara la zona. La administración estadounidense calificó esta medida como una prueba de que la campaña de presión económica dejó al régimen sin liquidez.