Tensión en Medio Oriente: Estados Unidos atacó Irán y Teherán respondió con una ofensiva contra una base aérea.

La tensión en Medio Oriente volvió a escalar este jueves luego de que Estados Unidos anunciara un nuevo ataque contra Irán , el segundo en lo que va de la semana, mientras que el gobierno iraní aseguró haber respondido con una ofensiva contra una base aérea estadounidense.

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En paralelo, Israel reanudó los bombardeos contra Hizbulá en el sur del Líbano , cuando se cumplen tres meses del inicio de la guerra y pese a que continúa vigente el alto el fuego acordado entre las partes.

El nuevo episodio se produce mientras continúan las negociaciones indirectas entre Estados Unidos e Irán para intentar poner fin al conflicto y lograr la reapertura del estrecho de Ormuz , una vía estratégica para el comercio mundial de petróleo y gas.

En ese contexto, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, mantiene este jueves una reunión en Washington con el canciller de Pakistán, Ishaq Dar, quien actúa como mediador en las conversaciones que permanecen estancadas.

Ataque estadounidense y derribo de drones

Según funcionarios citados por medios estadounidenses, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos atacaron durante la madrugada una instalación militar ubicada en el sur de Irán y además derribaron cuatro drones de ataque que, según Washington, habían sido lanzados contra embarcaciones norteamericanas.

Los primeros reportes sobre explosiones surgieron desde medios estatales iraníes, que informaron detonaciones al este de Bandar Abbas, ciudad portuaria cercana al estrecho de Ormuz.

iran Nueva escalada de tensión en Medio Oriente por ataques entre Estados Unidos e Irán.

Según la versión difundida en la prensa estadounidense, la operación fue considerada un acto de “defensa propia”, ya que los drones era una amenaza para las tropas norteamericanas desplegadas en la región y para el tráfico marítimo comercial que circula por el estrecho, actualmente bloqueado por Irán.

La respuesta de Teherán

Horas después del ataque, la Guardia Revolucionaria iraní confirmó una ofensiva contra una base aérea estadounidense como represalia.

El cuerpo militar iraní indicó en un comunicado, difundido por la agencia Tasnim, que la base atacada era el punto desde donde se habría originado la agresión contra Bandar Abbas.

Por su parte, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, calificó la acción de Washington como una “violación flagrante del derecho internacional” y del alto el fuego vigente.

Además, advirtió que Teherán tomará “todas las medidas necesarias para defender su soberanía nacional e integridad territorial de conformidad con el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas", que reconoce el derecho a la legítima defensa frente a ataques externos.