Lotes gratis y ayuda económica: el inesperado plan de un pueblo de 800 habitantes para sumar vecinos

Un pequeño pueblo rural se volvió tendencia mundial en redes sociales tras lanzar un programa para atraer nuevos habitantes . Como era de esperarse, la iniciativa generó empatía por parte de los usuarios, que replicaron la noticia. Se trata de Curtis , ubicado en el estado de Nebraska, en Estados Unidos.

Un pequeño pueblo de 3 mil habitantes busca nuevos vecinos: ofrece terrenos y paz entre las colinas

La localidad cuenta con apenas 800 vecinos y, por lo tanto, ofrece terrenos gratuitos, infraestructura instalada y hasta asistencia económica para quienes decidan mudarse allí de manera permanente. Asimismo, incluye beneficios para familias con hijos que se inscriban en las escuelas locales.

Según la información oficial del programa, quienes tengan un hijo pueden recibir hasta 750 dólares, mientras que las familias con dos o más chicos acceden a montos aún mayores. Todos los ofrecimientos llamaron la atención de miles de personas que buscaban mayor información, indicó TN.

El proyecto busca revertir la pérdida de población que afecta desde hace años a distintas comunidades rurales estadounidenses. Para eso, las autoridades locales decidieron entregar lotes sin costo a personas interesadas en construir una vivienda y establecerse en el lugar.

Los terrenos cuentan con calles pavimentadas, conexión a servicios básicos, agua y electricidad. A cambio, quienes accedan al beneficio deberán iniciar la construcción de la casa dentro de un plazo máximo de dos años y fijar residencia en el pueblo.

Curtis está ubicado en una región de praderas y campos abiertos, en el corazón de las Grandes Llanuras de Estados Unidos. La zona se caracteriza por la actividad agrícola, las largas rutas rurales y pequeñas comunidades alejadas de los grandes centros urbanos.

Curtis Imagen de Curtis, el pueblo que busca vecinos para repoblarse.

El plan apunta principalmente a familias jóvenes y personas que buscan una vida más tranquila, lejos del ritmo de las grandes ciudades. Además de fortalecer la comunidad, el objetivo es sostener el funcionamiento del sistema educativo y mantener activos los servicios locales.

De todos modos, las autoridades aclararon que el terreno gratuito no cubre el costo de la vivienda. Los nuevos residentes deberán financiar la construcción, afrontar los gastos de servicios y cumplir con las normas urbanísticas establecidas por la localidad.