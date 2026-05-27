Se viene brusco cambio meteorológico: un ciclón impulsa lluvias, frío y niebla tras las tormentas del sur

Un ciclón formado sobre el océano, cerca de la costa de la Región Sur, comenzó a influir en las condiciones meteorológicas de San Pablo y Río de Janeiro este miércoles 27 de mayo . El sistema favoreció la entrada de humedad, lo que resultó en nubosidad y lluvias de intensidad débil a moderada en ambos estados.

El proceso de formación de este nuevo ciclón ocurrió durante el martes 26 sobre las aguas del Atlántico . Mientras el sistema se desarrollaba cerca de la costa sur, provocó lluvias fuertes y tormentas que causaron diversos estragos en localidades de los tres estados de esa región. El avance del sistema por el océano alteró el flujo de los vientos, que pasaron a soprar desde el sur y sudoeste.

La circulación marítima transportó aire húmedo hacia el continente, lo que aumentó la cobertura de nubes sobre el Sudeste . En la mañana de este miércoles, el sol apareció entre pocas nubes en territorio paulista y fluminense, pero la franja este de San Pablo registró las primeras precipitaciones débiles desde temprano. La capital paulista enfrentó un día de cielo cubierto, con lluvias intermitentes y persistentes.

Las proyecciones basadas en modelos meteorológicos indicaron que las lluvias aumentaron de volumen durante la tarde del miércoles. El fenómeno se extendió por gran parte del estado de Río de Janeiro de forma moderada, mientras que en San Pablo la inestabilidad permaneció concentrada en el sector este. En la mitad oeste del estado paulista, el escenario fue distinto, con condiciones de tiempo más estable y seco.

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El sistema de baja presión se alejó progresivamente del continente en dirección a alta mar. A pesar del distanciamiento, la influencia de la nubosidad persistió durante la noche, con registros de lloviznas en toda la franja costera. No se previeron acumulados elevados de agua para los días siguientes, lo que señaló una transición hacia un periodo de menor inestabilidad hídrica en la región.

Estabilidad y caída de las temperaturas mínimas para el resto de la semana

La ciudad de Río de Janeiro tuvo un miércoles marcado por el cielo parcialmente nublado. En el territorio fluminense, las precipitaciones débiles fueron la regla durante el periodo diurno, seguidas por una noche de cielo nublado. Para el jueves, la previsión mantuvo la posibilidad de lluvias aisladas por la mañana, un patrón que se repetirá con menor intensidad durante la jornada del viernes.

El aire polar comenzó a ingresar en la retaguardia del sistema, provocando un cambio en las sensaciones térmicas. Incluso con el regreso gradual del sol y la disminución de la humedad, las masas de aire frío mantuvieron las temperaturas en niveles bajos, especialmente en las primeras horas del día. Este enfriamiento afectó principalmente al centro y este de San Pablo, además de las regiones serranas de Río de Janeiro.

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Las temperaturas mínimas oscilaron entre los 11°C y 13°C en las áreas más elevadas y en el interior paulista. En la capital de San Pablo, los termómetros registraron marcas entre 13°C y 14°C, con máximas que no superaron los 20°C. En Río de Janeiro, las mínimas quedaron entre 17°C y 19°C, proporcionando tardes con temperaturas amenas que variaron entre los 23°C y 24°C.

La formación de nieblas y neblina se observó en las primeras horas de la mañana en diversas regiones de San Pablo. Este fenómeno de visibilidad reducida alcanzó con mayor frecuencia a los municipios del centro y del este paulista. A partir del viernes, el potencial de lluvias disminuyó significativamente, restando solo lloviznas aisladas debido a la circulación marítima residual.