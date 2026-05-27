Indignación en Francia por una mujer que dejó encerrado a su perro en el auto durante ola de calor récord

Mientras el país registra temperaturas históricas, una mujer fue multada tras dejar a su mascota encerrada en su vehículo por más de tres horas.

Francia: una mujer dejó encerrado a su perro en el auto más de tres horas

Francia atraviesa una situación climática crítica tras registrar un nuevo récord histórico de calor para el mes de mayo. Esta ola de calor extremo ya se ha cobrado la vida de al menos ocho personas y casi se lleva la vida de un perro, luego de que su dueña lo dejará más de tres horas encerrado en el baúl de su auto.

Los hechos ocurrieron en un estacionamiento subterráneo, un espacio que, debido a la falta de ventilación, alcanzó los 35°C, convirtiendo el interior de los vehículos en verdaderos hornos. Usuarios del estacionamiento alertaron a las autoridades tras escuchar los débiles quejidos de un animal que provenían del baúl de una camioneta.

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Porque una mujer en Francia dejó a su perro encerrado durante más de 3 horas en el baúl de su auto, cuando hacía 35°C en un estacionamiento subterráneo. pic.twitter.com/vpFyJ53WZC — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) May 25, 2026 Al llegar los servicios de emergencia y la policía, descubrieron a un perro encerrado en una transportadora dentro del maletero cerrado, donde había permanecido por más de tres horas.

Según los rescatistas, la temperatura en un espacio tan reducido puede duplicarse en cuestión de minutos, alcanzando niveles letales. Al ser liberado, el canino presentaba un estado severo de deshidratación, dificultades extremas para respirar y se encontraba al borde del colapso por un golpe de calor.

Un video que circula en redes muestra el momento en que la dueña llega al vehículo y saca al animal de la jaula ante la mirada de los oficiales. La mujer, que mostró gestos de inconformidad e indiferencia ante los cuestionamientos policiales, intentó justificar su acción alegando que el perro "está acostumbrado".

La respuesta de la propietaria generó un rechazo masivo entre los usuarios, quienes condenaron la falta de empatía ante el riesgo de muerte que corrió el animal. Como consecuencia de sus actos, la mujer deberá pagar una multa y será sometida a un juicio. Además, las autoridades consideran la posibilidad de quitarle la mascota de manera definitiva debido a las condiciones de crueldad en las que fue hallada.