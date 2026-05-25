El dueño de la panadería en Francia rompió el silencio sobre una frase recurrente en su mostrador. Harto de la desinformación, el artesano explicó que pedir un croissant "ordinario" bajo la creencia de que es menos graso constituye un error técnico que ignora la tradición de los productos nobles.

El conflicto estalló en las redes sociales cuando el panadero decidió aclarar la confusión que reinaba entre sus clientes habituales. Muchos compradores acudían al establecimiento solicitando la versión "ordinaria" de la pieza de bollería, convencidos de que estaban eligiendo una opción más saludable o con menor contenido lipídico. Sin embargo, la realidad de la fabricación profesional desmintió esta percepción popular de manera tajante.

La diferencia fundamental entre ambas piezas no radicó en la cantidad de grasa, sino en su origen. Tanto el croissant de mantequilla como el ordinario mantuvieron un porcentaje de materia grasa situado entre el 80% y el 84% . Mientras que el primero utilizó exclusivamente grasa de leche de vaca, el segundo sustituyó este producto por margarina, una sustancia cuya composición el artesano calificó como "opaca".

El panadero detalló que, más allá de los aceites vegetales habituales como el de colza, maíz o palma, las margarinas industriales podían contener ingredientes inesperados. En su declaración, mencionó la presencia de aceites de pescado e incluso grasas de mamíferos marinos como la ballena o el cachalot en algunas preparaciones comerciales. A esto se sumó una lista de aditivos diseñados para emular la textura del producto tradicional a un costo mucho menor para el fabricante.

Este choque cultural se produjo en un contexto donde el 75% de los franceses eligió a los panaderos como sus comerciantes preferidos, según un estudio de Statista para American Express. A pesar de esta popularidad, el 42% de los ciudadanos que visitaban la panadería al menos cada dos días parecían desconocer los procesos básicos del "hecho en casa". El artesano insistió en que ofrecer piezas de mantequilla no era un capricho, sino una forma de respetar la tradición.

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El sabor de la pieza resultó ser el principal perjudicado por esta búsqueda de una falsa ligereza que terminó por ofender a los defensores de la gastronomía clásica. El panadero explicó que los clientes mal informados ignoraban completamente qué consumían al pedir la versión ordinaria. La ventaja de este producto fue únicamente su bajo costo frente a la mantequilla, un ingrediente considerado noble por el profesional.