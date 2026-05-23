Confucio, filósofo chino cuya frase reflexiona sobre el retiro y la comodidad: "La vejez es algo bueno..."

El filósofo que vivió en la pobreza y fue cuidador de ovejas asegura que ser apartado del escenario es, en realidad, recibir el mejor asiento del teatro.

Confucio reflexionó sobre la vejez en su filosofía. Esto es lo que pensaba.

La filosofía de Confucio, el pensador que falleció casi 500 años antes de Cristo, volvió a los primeros planos por una reflexión sobre la madurez. El Maestro Kong propone dejar de ver al paso del tiempo como un enemigo para entenderlo como un cambio de ubicación privilegiado frente a la vida.

De la pobreza al Ministerio de Justicia: la vida de Confucio Confucio no la tuvo fácil. Criado por su madre, Yan Zhengzai, en medio de la pobreza, pudo salir adelante a través de varios oficios: fue contable, cuidó ovejas y otros animales, y terminó trabajando como profesor y funcionario en el Estado de Lu. Con el tiempo, su fama de sabio creció tanto que llegó a ser Ministro de Justicia, un cargo que dejó para irse de peregrinaje por los pueblos de China durante catorce años.

image

A los 68 regresó a su ciudad natal para dedicarse de lleno a enseñar y editar textos clásicos. Su influencia fue tal que, durante la dinastía Han, sus ideas se convirtieron en la ideología oficial del Estado. Sus diálogos y enseñanzas quedaron registrados en Las Analectas, una recopilación que se divide en Los Cuatro Libros y Los Cinco Clásicos.

La metáfora del espectador y el retiro del escenario central La frase que se volvió viral en estos días es una invitación a mirar la vejez con otros ojos. El pensador chino sostenía que "la vejez es algo bueno y placentero". Para Confucio, el proceso de envejecer implica que a uno lo "apartan suavemente del escenario", pero lejos de ser un castigo, asegura que a cambio recibimos un lugar "tan cómodo en primera fila como espectador".

image Esta visión se apoya en su doctrina de la piedad filial y la armonía social, donde el respeto por los mayores es un pilar fundamental de la "ley del Cielo". Su ética no era abstracta, sino humanista, centrada puramente en la relación entre los seres humanos. Entre sus consejos más recordados, solía decir que hay que tener "siempre fría la cabeza, caliente el corazón y larga la mano". El saber y la voluntad según Confucio: frases que siguen siendo tendencia Su lógica sobre el conocimiento también es tendencia. El filósofo definía al verdadero saber como el acto de "saber que se sabe lo que se sabe y que no se sabe lo que no se sabe". Para Confucio, la educación era la única herramienta capaz de borrar las distinciones de clases, una idea que sostenía con la misma fuerza que su defensa de la voluntad humana: "se puede quitar a un general su ejército, pero no a un hombre su voluntad".