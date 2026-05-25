Ya no podrán viajar: prohíben salida e ingreso del país a quienes hayan postergado este trámite del pasaporte

Aerolíneas y organismos estatales eliminaron los márgenes de discrecionalidad y ahora impiden el viaje incluso a quienes intentan regresar a su hogar con documentos caducados.

Las autoridades migratorias y las compañías aéreas suspendieron el tránsito internacional de pasajeros con pasaportes vencidos. La medida eliminó cualquier margen de discrecionalidad en los puntos de control, exigiendo la vigencia plena del documento para autorizar el ingreso o la salida del país, sin importar la nacionalidad o los acuerdos de identidad previos.

Los sistemas de control detectaron las fechas de vencimiento antes de que las maletas llegaran a la bodega. La orden fue terminante para el personal de tierra: sin un documento plenamente válido, el derecho a transitar quedaba suspendido de inmediato por instrucciones oficiales de seguridad migratoria.

image Restricciones estrictas en Chile, Colombia y Perú En Chile, la Policía de Investigaciones (PDI) recibió instrucciones de no permitir el paso a extranjeros ni a nacionales que no cuenten con su pasaporte al día. Aunque existen convenios para viajar con documento de identidad en zonas específicas, la exigencia se volvió absoluta para la mayoría de los destinos internacionales y las aerolíneas ya impiden el embarque ante cualquier irregularidad detectada.

Colombia aplicó una política similar a través de su oficina migratoria. La entidad recordó a sus ciudadanos que tienen la obligación de identificarse como nacionales y que, si el pasaporte expiró, el viaje no puede continuar hasta completar la renovación del documento. Esta medida afectó de igual forma a quienes pretendían salir del país hacia destinos donde el pasaporte es el único documento válido de identificación.

En Perú, la situación se replicó en los controles fronterizos para residentes y turistas. Las autoridades peruanas rechazaron el embarque de aquellos que, a pesar de tener su documento nacional de identidad, se dirigían a países donde la validez del pasaporte es un requisito obligatorio bajo tratados vigentes. Si el documento está vencido, Migraciones detiene el proceso de salida de forma automática.

image Pasaporte Perú. iStock El endurecimiento no fue exclusivo de la región andina. Durante la misma jornada, se reportaron bloqueos similares en los aeropuertos de Canadá, Estados Unidos y China. En estos casos, la prohibición de ingreso y salida se extendió incluso a quienes, teniendo el documento vigente, no cumplían con requisitos adicionales de registro o trámites adicionales específicos. La única salvedad operativa se mantuvo en territorio colombiano para ciudadanos venezolanos, quienes bajo condiciones especiales pueden ingresar con el documento caducado.