La curiosidad parece perfecta para mirar un planisferio: muchos países que empiezan con “I” parecen caer dentro de una misma franja diagonal del mapa . Islandia, Irlanda, Italia, Israel, Irán, Irak, India e Indonesia forman una línea llamativa. Pero la coincidencia no es una regla geográfica.

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Es un efecto visual que depende de tres factores: el idioma usado para nombrar los países, la lista considerada y la proyección del mapa.

Geopop explica que, si se trazan dos líneas paralelas oblicuas sobre un mapa mundial, varios países que en italiano empiezan con “I” quedan dentro de esa franja.

La lista más simple incluye Islandia, Irlanda, Italia, Israel, Irán, Irak, India e Indonesia. Vista así, la imagen resulta sorprendente porque atraviesa Europa, Medio Oriente y Asia.

El problema es que la geografía no ordena países por letras. Lo que parece patrón es una coincidencia visual sobre una representación específica del mundo.

El idioma cambia el resultado

La lista depende del idioma elegido. En español, inglés o italiano, algunos nombres coinciden, pero otros cambian.

Por ejemplo, Costa de Marfil en inglés puede aparecer como Ivory Coast, aunque su nombre oficial internacional suele usarse como Côte d’Ivoire. Eso ya altera el juego.

¿Todos los países que empiezan con I están alineados en el mapa Aclaramos esta curiosa coincidencia

También hay países cuyo nombre local no empieza con I. Irlanda, por ejemplo, tiene en gaélico el nombre Éire. India también puede nombrarse oficialmente como Bharat en hindi.

La proyección del mapa también importa

La imagen más compartida suele basarse en la proyección de Mercator, una de las formas más conocidas de representar la Tierra en plano.

El problema es que ninguna proyección muestra el planeta sin distorsiones. Al pasar una esfera a un plano, siempre se altera algo: áreas, formas, distancias o direcciones.

Según Geopop, en otras proyecciones la coincidencia puede cambiar. En algunas, la línea se inclina distinto; en otras, el truco visual directamente pierde fuerza.

Entonces, ¿están alineados o no?

La respuesta más precisa es: parecen alineados en ciertos mapas, pero no porque exista una regla geográfica detrás.

Es una coincidencia divertida que combina nombres, idioma y representación cartográfica. Sirve para mirar el mapa con curiosidad, pero no para sacar una conclusión científica fuerte.