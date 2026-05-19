19 de mayo de 2026 - 13:31

Quién es el chileno detenido en Brasil por racismo: sus antecedentes por falsa bomba a musulmanes y soborno

Video. El empresario llamó "mono" y acusó de "olor a negro" a un trabajador de Latam, además de expresar agravios y homofobia.

&nbsp;El chileno Germán Andrés Naranjo Maldini quedó detenido en Brasil tras protagonizar un escándalo por insultos racistas y homofóbicos&nbsp;

 El chileno Germán Andrés Naranjo Maldini quedó detenido en Brasil tras protagonizar un escándalo por insultos racistas y homofóbicos 

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&nbsp;El chileno Germán Andrés Naranjo Maldini quedó detenido en Brasil tras protagonizar un escándalo por insultos racistas y homofóbicos&nbsp;

 El chileno Germán Andrés Naranjo Maldini quedó detenido en Brasil tras protagonizar un escándalo por insultos racistas y homofóbicos 

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Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

El empresario chileno Germán Andrés Naranjo Maldini quedó detenido en Brasil tras protagonizar un escándalo por insultos racistas y homofóbicos a bordo de un vuelo, aunque el episodio también sacó a la luz un historial de antecedentes judiciales y denuncias polémicas en Chile.

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El caso ocurrió el pasado 10 de mayo al abordar un avión de San Pablo a Fráncfort (Alemania) donde el reconocido ejecutivo, vinculado al ámbito pesquero, fue grabado mientras lanzaba insultos racistas y homofóbicos contra trabajadores de Latam Airlines y efectivos policiales.

Por ejemplo, Maldini llamó “mono” y calificó de “olor a negro” a un trabajador de Latam. "Eres un mono, los monos andan en los árboles", dijo en un momento, acompañado por gestos del animal. “Para mí es un problema ser gay, para ti es un problema”, atacó también.

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Además, según la Policía Federal de Brasil, el chileno intentó abrir la puerta de la aeronave durante el vuelo y luego que la tripulación intentó contenerlo, él comenzó con los insultos.

Los videos rápidamente se viralizaron en redes sociales y medios brasileños y chilenos, lo que derivó en su detención y posterior traslado al Centro de Detención Provisional de Guarulhos.

En Brasil, el racismo está tipificado como un delito grave e imprescriptible dentro de la Constitución, con penas que pueden ir de 2 a 5 años de prisión, además de multas económicas.

El empresario chileno enfrenta cargos por injuria racial, una figura penal endurecida en 2023 por la legislación brasileña. Es similar a lo ocurrido con la joven argentina Agostina Páez en Río de Janeiro, quien tildó de "monos" a los brasileños con un gesto racista.

Los polémicos antecedentes del chileno denunciado por racismo en Brasil

No es la primera vez que Germán Andrés Naranjo Maldini aparece involucrado en situaciones judiciales.

Según reveló un informe periodístico de Mega Investiga, actualmente enfrenta una querella en Chile por presunto soborno a una funcionaria del Registro Civil.

La causa se tramita en el 4° Juzgado de Garantía de Santiago y se originó tras un episodio ocurrido el 4 de febrero de 2025 en una oficina del Registro Civil de Lo Barnechea.

El chileno Germán Andrés Naranjo Maldini quedó detenido en Brasil tras protagonizar un escándalo por insultos racistas y homofóbicos
El chileno Germán Andrés Naranjo Maldini quedó detenido en Brasil tras protagonizar un escándalo por insultos racistas y homofóbicos

El chileno Germán Andrés Naranjo Maldini quedó detenido en Brasil tras protagonizar un escándalo por insultos racistas y homofóbicos

De acuerdo con la presentación judicial, el empresario habría intentado acelerar la entrega del pasaporte de su hijo menor ofreciendo dinero a una trabajadora del organismo.

La querella sostiene que mostró un fajo de billetes y preguntó: “¿A quién hay que pagarle?”, además de mencionar supuestos pagos anteriores para agilizar trámites.

Tras la negativa de la funcionaria, el empresario comenzó a gritar dentro de la oficina y acusó falsamente a empleados del Registro Civil de pedirle dinero.

El antecedente más grave vinculado a Germán Andrés Naranjo Maldini se remonta a 2013, cuando fue denunciado tras asegurar que había dejado una bomba en el Hotel W de Las Condes “para matar a todos los musulmanes”.

Según los antecedentes judiciales citados por medios chilenos, el empresario realizó el comentario luego de pedir un cambio de habitación porque no estaba conforme con la asignada.

La frase activó un operativo del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros y protocolos de seguridad dentro del hotel, aunque finalmente no se encontraron explosivos ni elementos sospechosos.

La Fiscalía Oriente resolvió posteriormente no perseverar en la causa al considerar que no existían amenazas concretas ni verosímiles y que los hechos no configuraban delito.

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