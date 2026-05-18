El caso de una niña de 2 años que cayó de un piso 11 y murió: ventana sin malla, alcohol, una siesta y su padre detenido

Una tragedia conmociona a Las Condes, en la Región Metropolitana de Chile , tras la muerte de una nena de 2 años que cayó desde el piso 11 de un edificio mientras se encontraba bajo el cuidado de su padre en el marco de un régimen de visitas acordado judicialmente.

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El hecho ocurrió el domingo por la tarde en un departamento ubicado sobre calle Los Militares.

Según informó la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile, la menor estaba durmiendo sola en una habitación cuando, por causas que todavía se investigan, cayó por una ventana que no tenía malla de seguridad.

La subcomisaria Marcela Donaire explicó a la prensa trasandina que la niña estaba junto a su padre cumpliendo “visitas reglamentarias” autorizadas por el juzgado de familia de Pudahuel entre las 10 y las 18. Al momento del episodio, el hombre y su actual pareja dormían en otro dormitorio del departamento.

La pequeña murió en el acto tras impactar en la zona de estacionamientos del edificio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2056360216648655070&partner=&hide_thread=false Detenido quedó el padre de la niña de 2 años que murió tras caer desde un piso 11 en Las Condes. La Fiscalía Oriente informó que será formalizado este lunes por su eventual responsabilidad en el hecho.



Detalles del caso, entregados por la subcomisaria Marcela Donaire, de la BH… pic.twitter.com/UYhm6HP7O1 — AgenciaUno (@agenciaunochile) May 18, 2026

No sabían quién era la niña, régimen de visitas y un padre detenido

El aviso a emergencias lo dio una vecina que vio la caída, aunque como la menor de 2 años no vivía allí, inicialmente nadie sabía desde qué departamento se había precipitado.

El caso abrió una fuerte polémica luego de que el fiscal Fernando Zeballos se refiriera a un eventual consumo de alcohol por parte del padre durante una celebración que habría comenzado el sábado y continuado hasta el domingo en el edificio.

"Hubo una celebración el día sábado que eventualmente habría continuado el día domingo en el departamento o en dependencias comunes del edificio (...) y habría existido consumo de alcohol conforme a la información preliminar que contamos", indicó el persecutor, en declaraciones citadas por T13.

En Las Condes, una niña de 2 años cayó de un piso 11 y murió: ventana sin malla, alcohol, una siesta y un padre detenido En Las Condes, una niña de 2 años cayó de un piso 11 y murió: ventana sin malla, alcohol, una siesta y un padre detenido Gentileza / T13

Además, surgió otro dato sensible: según el abogado de la madre, Jorge Jorquera, el acuerdo judicial de cuidado establecía expresamente que el lugar donde permaneciera la niña debía contar con medidas mínimas de seguridad, entre ellas, mallas de protección en ventanas (la que no estaba instalada).

“Quedó expresamente establecido que tenía que haber mallas de seguridad”, sostuvo el letrado, quien adelantó que analizarán posibles acciones legales dependiendo de cómo avance la causa.

Mientras continúa la investigación encabezada por la Brigada de Homicidios de la PDI, el padre de la menor quedó en calidad de imputado y será formalizado en las próximas horas.