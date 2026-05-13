13 de mayo de 2026 - 21:45

Violenta pelea en una escuela en Chile: más de 17 alumnos detenidos y seis profesores heridos

El hecho ocurrió durante un partido de fútbol en el patio de la escuela, que terminó con golpes y empujones. Las autoridades de la escuela decidieron suspender las clases.

Violenta pelea en una escuela en Chile: más de 17 alumnos detenidos y seis profesores heridos

Violenta pelea en una escuela en Chile: más de 17 alumnos detenidos y seis profesores heridos

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Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

Un hecho de violencia se vivió este martes en el liceo La Asunción de Talcahuano en Chile, cuando un grupo de estudiantes protagonizaron una riña que terminó con menores detenidos y profesores heridos.

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En videos difundidos en redes sociales, se observa a un grupo de estudiantes de último año de secundaria jugando a un partido de fútbol, cuando de repente comenzó una pelea, entre golpes de puño y empujones. Según informaron medios locales, algunos docentes e inspectores resultaron heridos tras intentar separar a los chicos.

La violencia que comenzó en el patio de la institución continúo en los pasillos internos de la escuela, entre gritos, golpes y cientos de estudiantes asustados observando la situación.

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El mayo Milton Rossel, de la Segunda Comisaría de Talcahuano, señaló que 17 estudiantes quedaron detenidos, tres de ellos mayores de edad, mientras que los heridos presentaron lesiones leves.

Por su lado, la secretaria regional ministerial de educación, Teresa Carrasco, señaló que se trató de un hecho "inaceptable" y aseguró que la Superintendencia de Educación ya elevó una denuncia de oficio. "Desde mañana, se comenzarán a solicitar los antecedentes al establecimiento educacional y desde allí vamos a tener un monitoreo constante para verificar la situación de estos hechos. Como Seremi de Educación mantendremos el contacto con el establecimiento, poniendo el foco en lo formativo", señaló

Desde Carabineros confirmaron que los estudiantes detenidos permanecieron bajo arrestro por unas horas, y este miércoles recuperaron su libertad. Desde el Ministerio Público se tomó conocimiento de sus datos personas y los jóvenes serán citados ante la Justicia en los próximos días.

El comunicado de la escuela

El liceo lanzó un comunicado informando sobre la suspensión de clases para este miércoles y la realización de jornadas de reflexión tras el hecho de violencia."Durante la reflexión de funcionarios realizada este miércoles 13 de mayo, se llevaron a cabo diversas acciones orientadas a resguardar el bienestar y la seguridad de nuestros estudiantes y funcionarios, además de fortalecer medidas preventivas y de acompañamiento frente a situaciones de convivencia escolar"

Asimismo, los directivos informaron que los alumnos involucrados se encuentran con suspensión cautelar, mientras se desarrolla el debido proceso establecido por el Protocolo Aula Segura.

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