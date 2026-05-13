Inglaterra: dos gemelas de 13 años fueron hospitalizadas tras consumir un vapeador adulterado

Dos gemelas de 13 años resultaron hospitalizadas luego de consumir un vapeador adulterado con drogas sintéticas en Kingston upon Hull, una ciudad ubicada al norte de Inglaterra.

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El hecho ocurrió el pasado 29 de abril, en un parque de dicha ciudad donde Scarlett y Olivia Bywood se reunieron con un grupo de jóvenes quienes les entregaron un vapeador para fumar.

Creyendo que se trataba de un dispositivo convencional, las menores lo consumieron sin sospechar que el aparato había sido adulterado con drogas sintéticas . Diez minutos después, ambas adolescentes cayeron inconscientes . Según el relato de su madre, Kay Fores, la situación fue dramática: mientras sus acompañantes huían del lugar, Scarlett comenzó a largar espuma por la boca .

La intervención providencial de un vecino, que las encontró y llamó de inmediato a una ambulancia, evitó lo que pudo ser una tragedia irreversible.

Las hermanas fueron trasladadas de urgencia al Hospital Real de Hull , donde ingresaron en estado de inconsciencia y permanecieron bajo supervisión médica intensiva durante seis horas.

Los análisis toxicológicos realizados por el equipo médico confirmaron la presencia de dos sustancias altamente peligrosas: MDMA (éxtasis) y "spice", un cannabis sintético conocido como la "droga zombi" por sus potentes efectos neurológicos.

Aunque las jóvenes fueron dadas de alta al día siguiente con lesiones menores por la caída, su madre señala que no recuerdan nada del incidente y que actualmente padecen secuelas emocionales como ansiedad y miedo.

Un fenómeno en aumento en el Reino Unido

Este incidente no es un caso aislado, sino que se enmarca en una tendencia creciente y peligrosa. De acuerdo con datos de la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido, durante el año 2025 se registraron más de 1.200 casos de intoxicación por cigarrillos electrónicos manipulados, lo que representa un incremento del 30% respecto al periodo anterior.

Ante esta situación, Kay Fores ha decidido hacer pública su historia para alertar a otros padres sobre los riesgos de estos dispositivos. La familia ya anunció que presentará una denuncia formal ante la policía para investigar la procedencia del vapeador y dar con los responsables de su distribución. Mientras tanto, los organismos de protección del menor instan a extremar la vigilancia y a educar sobre el peligro de aceptar dispositivos de origen desconocido.