13 de mayo de 2026 - 12:00

Un agricultor muere y deja una granja: el heredero de la finca tiene apenas 3 años, pero el tribunal le quita la propiedad

El caso ocurrió en Alemania y expone una regla poco conocida: en algunas regiones, una finca agrícola no se hereda como cualquier otro bien.

Un agricultor muere y deja una granja el heredero de la finca tiene apenas 3 años, pero el tribunal le quita la propiedad (2)
Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

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El caso genera impacto porque, leído rápido, parece una decisión extrema: un niño hereda una granja y la Justicia se la quita. Sin embargo, el trasfondo legal es más específico y tiene que ver con evitar que ciertas fincas productivas se dividan o queden sin gestión viable.

Por qué el niño no pudo quedarse con la finca

Según el caso difundido por medios especializados en derecho agrario, el agricultor había dejado una explotación registrada de unas 16,5 hectáreas. Tras su muerte, la viuda pidió ser reconocida como sucesora de la finca.

El hijo menor aparecía como posible heredero, pero el tribunal consideró que, por su edad, no tenía la capacidad económica y operativa necesaria para hacerse cargo del establecimiento. Esa evaluación fue determinante.

La primera instancia no aceptó el planteo de la madre, pero una instancia superior terminó haciendo lugar al recurso. De ese modo, la viuda quedó reconocida como heredera de la finca y el niño fue desplazado de ese rol.

La regla especial que cambia la herencia común

En Alemania existen normas regionales de herencia agrícola que buscan preservar la unidad económica de una explotación. La idea central es que una granja no se fragmente entre varios herederos si eso pone en riesgo su continuidad.

Ese sistema, conocido en algunas regiones como Anerbenrecht o régimen especial de sucesión de fincas, permite que una explotación pase a una sola persona. Los demás herederos pueden recibir compensaciones, pero no necesariamente una parte física del campo.

Un agricultor muere y deja una granja el heredero de la finca tiene apenas 3 años, pero el tribunal le quita la propiedad (1)

El objetivo no es castigar a un heredero menor de edad, sino asegurar que la finca tenga una administración efectiva. Aun así, el caso abrió debate porque enfrenta dos valores sensibles: derecho hereditario y continuidad productiva.

Qué muestra este fallo sobre las herencias rurales

La situación deja una enseñanza concreta: una propiedad rural productiva puede tener reglas distintas a una vivienda, un terreno urbano o una cuenta bancaria. En ciertos sistemas, el interés económico de la explotación pesa mucho.

También muestra que la edad del heredero puede ser un factor decisivo. Un niño puede tener derechos patrimoniales, pero no siempre puede ser reconocido como responsable directo de una unidad productiva compleja.

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