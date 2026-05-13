El misterio del delfín rosado del Amazonas: una especie de agua dulce que "se sonroja" cuando está emocionado

El delfín rosado del Amazonas , conocido como boto , es el cetáceo de agua dulce más grande del mundo . Su coloración, que recuerda al tono de un chicle, no es un capricho de la naturaleza sino un fenómeno biológico vinculado a la temperatura del agua y la cercanía de sus vasos sanguíneos a la piel.

La ayudó a nacer hace 22 años, se convirtió en parte de su familia y hoy volvió a emocionarse en su graduación

Al contrario de lo que ocurre con los delfines marinos, ver a un ejemplar de Inia geoffrensis saltando fuera del agua es un evento sumamente extraño. El fotógrafo Michel Watson logró capturar estas imágenes en el Río Negro , mostrando una agilidad sorprendente para un animal que puede pesar hasta 130 kilos .

El color rosado varía entre individuos y depende de la claridad del agua, la temperatura y la ubicación geográfica. Lo más fascinante es que estos animales intensifican su tono cuando están excitados o activos , un proceso similar al sonrojo humano donde el flujo sanguíneo aumenta significativamente cerca de la superficie cutánea.

La piel de estos delfines es considerablemente más delgada que la de sus parientes oceánicos. Esto permite que los vasos capilares sean visibles , otorgándoles ese aspecto único que los diferencia de cualquier otra especie. Además, se cree que su dieta, rica en cangrejos y mariscos , junto con el limo del río, contribuye a la pigmentación definitiva que lucen en la adultez.

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Amenazas reales para el boto: represas, fragmentación y pérdida de alimento

No es solo una cuestión estética o de curiosidad fotográfica. El boto enfrenta amenazas reales como la construcción de la represa de Belo Monte, que fragmenta su hábitat y reduce las poblaciones de peces esenciales para su alimentación. La supervivencia de este animal, que algunos describen con humor como un "cerdo con pico largo", depende críticamente del equilibrio de los sistemas fluviales.

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El desafío de conservar al gigante de los ríos sudamericanos

Proteger al delfín rosado implica cuidar directamente los tributarios del Amazonas, como el Xingu o el Río Negro. La comunidad científica sigue estudiando por qué estos animales eligen aguas tan específicas y oscuras para habitar, mientras que su población total continúa siendo un misterio debido a lo esquivos que pueden resultar en las profundidades.

Las imágenes capturadas por Watson son un recordatorio de que todavía hay maravillas ocultas en las cuencas de Sudamérica que apenas estamos empezando a comprender biológicamente. Cada avance en su estudio revela que su color es un indicador vital de su salud y de la interacción constante con un entorno que se vuelve cada vez más hostil por la actividad humana.