Quién era Serena Andreatta, la argentina que murió en el vuelco de un colectivo en Australia

Serena Andreatta , joven argentina de 26 años, falleció tras el vuelco de un micro turístico en el estado australiano de Queensland , mientras recorría el país junto a amigas después de un extenso viaje por Asia. La chica era oriunda de Rosario, Santa Fe.

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La ciudadana argentina había construido en los últimos años u na vida marcada por los viajes, el trabajo remoto y la experiencia de vivir en distintos países. Había estudiado una tecnicatura en Administración y Dirección de Empresas en la Universidad Nacional de Rosario y en 2023 decidió emigrar a Italia para comenzar una nueva etapa.

Según reflejaban sus redes sociales y su perfil profesional en LinkedIn, Andreatta trabajó primero como moza en la región italiana de Lombardía y luego como recepcionista en hoteles. Más adelante lanzó un emprendimiento remoto vinculado a la asesoría para obtener ciudadanía italiana, actividad que le permitió sostener un estilo de vida nómade.

El vuelco del colectivo en el que murió la joven argentina en Australia

El vuelco del colectivo en el que murió la joven argentina en Australia

En los últimos meses había recorrido distintos destinos de Asia y Oceanía junto a amigas. Entre otros países, visitó India y realizó cursos de buceo antes de viajar hacia Australia, donde ocurrió el accidente fatal.

El vuelco del colectivo ocurrió sobre la autopista Bruce, en Queensland, a unos 135 kilómetros de Townsville. El micro de la empresa FlixBus transportaba a 28 pasajeros desde Cairns hacia Airlie Beach, la mayoría turistas extranjeros.

El siniestro dejó además 17 heridos, tres de ellos de gravedad. Serena murió luego de ser trasladada a un hospital producto de las lesiones sufridas en el impacto. Una de sus amigas permanece internada.

Serena Andreatta, la joven argentina que murió tras el vuelco de un colectivo en Australia Serena Andreatta, la joven argentina que murió tras el vuelco de un colectivo en Australia Redes sociales

Tras el accidente, una pasajera identificada como Erica Chindamo contó que una amiga de Serena la buscaba desesperadamente entre los asientos volcados del micro. “Estaba tres filas delante mío y no se movía”, relató.

Desde FlixBus expresaron estar “profundamente entristecidos” por la muerte de la joven argentina y aseguraron que el conductor dio negativo en los controles de alcohol y drogas. Además, indicaron que el exceso de velocidad no habría sido determinante en el hecho.

Por su parte, el primer ministro de Queensland, David Crisafulli, reconoció que el estado de la autopista no era óptimo y señaló que continuarán las investigaciones para determinar qué provocó el vuelco.





