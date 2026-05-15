15 de mayo de 2026 - 21:55

Se volvió viral por colarse accidentalmente en un desfile en la playa durante el Australia Fashion Week

El sujeto interrumpió la pasarela de una marca de lujo mientras realizaba su rutina matutina en la playa, convirtiéndose en protagonista inesperado.

Australia: un vecino se volvió viral tras caminar por la pasarela de un desfile para ir a la playa

Australia: un vecino se volvió viral tras caminar por la pasarela de un desfile para ir a la playa

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Por Manuel Ferreyra

Lo que debía ser un exclusivo desfile de la Semana de la Moda en Australia terminó siendo el escenario de uno de los momentos más divertidos y virales del año.

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El pasado martes 12 de mayo, la marca de lujo Commas organizó un evento en la playa de Tamarama, en Sídney, donde las modelos descendían por una gran escalinata hacia la arena para desfilar junto a la orilla del mar. Sin embargo, nadie esperaba que el "modelo principal" fuera un vecino del lugar.

David, un hombre que ha asistido a esa misma playa todas las mañanas desde hace 30 años, bajó las escaleras vestido casualmente con una camisa de lino y short de baño.

Con total naturalidad, y sin percatarse de que estaba irrumpiendo en plena pasarela, el hombre caminó junto a los modelos profesionales, se detuvo a estirar su cuerpo a pocos metros de ellos y, finalmente, se quitó la camisa para darse su habitual chapuzón en el océano.

El momento fue capturado en video por la usuaria de TikTok Violet Grace, quien acompañó las imágenes con la pregunta: "¿De quién es padre este?".

La publicación no tardó en dar la vuelta al mundo, acumulando elogios por la actitud relajada y despreocupada del bañista. Entre los comentarios de los usuarios de redes sociales, David fue calificado como un "ícono", un "rey" y el verdadero encargado de "llevar el peso del espectáculo".

Tras volverse una sensación en internet, el programa local Today logró identificar al protagonista, quien aprovechó para ofrecer una disculpa pública al diseñador de la marca.

"Llegué más o menos hasta aquí y de repente dije: 'Soy la modelo principal'", bromeó David al recordar el momento en que se dio cuenta de que no había nadie controlando el acceso a la escalera a pesar de que el desfile ya había comenzado.

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