Nueva polémica del influencer James Charles: se burló de una mujer por perder su trabajo y luego pidió perdón

La polémica en torno a James Charles volvió a instalar el debate sobre el comportamiento de los grandes creadores de contenido frente a situaciones sensibles vinculadas a crisis económicas y despidos masivos.

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El influencer estadounidense recibió fuertes críticas luego de compartir un video en el que reaccionaba de manera agresiva a un mensaje privado enviado por una extrabajadora de Spirit Airlines , quien le había pedido colaboración económica tras quedarse sin empleo. Según trascendió, el contenido fue eliminado horas después ante la repercusión negativa que generó en redes sociales.

El caso tomó mayor dimensión porque se produjo en medio de la compleja situación financiera que atraviesa Spirit Airlines . La compañía que recientemente confirmó un fuerte ajuste interno que dejó miles de trabajadores afectados.

Diversos medios internacionales, como la CNN Business, reportaron que el cierre repentino de operaciones en distintas áreas provocó despidos masivos y una fuerte incertidumbre laboral entre empleados y tripulantes.

Embed Spirit Airlines worker, who James Charles put on blast for asking for financial support after being laid off, shares the apology she received from him:



“Do I accept his apology? […] Hell no.” pic.twitter.com/Yqk6IjLx99 — Pop Base (@PopBase) May 14, 2026

En las redes sociales, numerosos usuarios cuestionaron especialmente el tono utilizado por el maquillador de 26 años, considerando que se trataba de una persona atravesando una situación económica delicada. Otros señalaron que el episodio refleja cómo ciertos creadores de contenido reaccionan ante la enorme cantidad de mensajes y pedidos que reciben diariamente.

La discusión rápidamente se viralizó en plataformas como X, TikTok e Instagram.

James Charles en el ojo de la tormenta

No es la primera vez que James Charles queda envuelto en controversias públicas. En los últimos años, el creador de contenido protagonizó distintos escándalos vinculados a publicaciones en redes, conflictos con otros influencers y cuestionamientos por comentarios considerados inapropiados.

Embed World's biggest cry baby, James Charles, has issued an apology for mocking the Spirit Employee who DM'd him asking for financial help. pic.twitter.com/htAs4WhkUH — DramaAlert (@DramaAlert) May 9, 2026

Especialistas en comunicación digital remarcaron que este tipo de episodios suelen amplificarse debido a la exposición permanente de las figuras de internet y al impacto inmediato que tienen sus declaraciones. Además, sostienen que las disculpas públicas se han convertido en una estrategia habitual para intentar contener crisis de reputación cuando una publicación genera rechazo masivo.