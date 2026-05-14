14 de mayo de 2026 - 19:48

Invierno en Chile: el boom turístico de los chilenos podría impactar en precios para los argentinos

El cambio quedó reflejado en un fuerte aumento de las reservas y en la aparición de nuevos destinos fuera de los circuitos tradicionales en Chile.

Santiago de Chile puede ser una opción para las vacaciones de invierno para los mendocinos.
Santiago de Chile puede ser una opción para las vacaciones de invierno para los mendocinos.

Foto:

Por Redacción Turismo

El turismo internacional y nacional atraviesa uno de sus momentos más dinámicos en Chile. Durante el invierno de 2026, los viajeros muestran una mayor disposición a salir del país, planifican con más anticipación y priorizan experiencias completas por encima de las opciones más económicas. El cambio quedó reflejado en un fuerte aumento de las reservas y en la aparición de nuevos destinos fuera de los circuitos tradicionales.

Leé además

La proyección del megamall de siete pisos en Los Andes (Chile)

Cuándo abre el nuevo mall de 7 pisos en Chile: será el más cercano a los mendocinos para ir y volver en pocas horas

Por Redacción Economía
Violenta pelea en una escuela en Chile: más de 17 alumnos detenidos y seis profesores heridos

Violenta pelea en una escuela en Chile: más de 17 alumnos detenidos y seis profesores heridos

Por Redacción Mundo
Los viajes de trabajo por temporada se han convertido en tendencia en un cierto grupo de jóvenes mendocinos, que pueden tener una experiencia laboral en Estados Unidos y perfeccionar el inglés. Muchos eligen los centros de ski.

Según datos del estudio COCHA Travel Insights de COCHA, la temporada registra un crecimiento del 47% en ventas respecto del año anterior, impulsado principalmente por familias que concentran sus viajes durante las vacaciones escolares de invierno.

La Head de Branding & PR de COCHA, Daiana Mediña, explicó que el comportamiento del consumidor cambió de forma evidente frente a 2025. Según sostuvo, el viajero actual busca experiencias mejor organizadas, presta más atención a la ubicación de los alojamientos y prioriza una planificación más precisa antes de confirmar una compra.

Los centros de ski y parques de nueve ya se preparan para la temporada de invierno. - Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

El precio sigue importando, pero ya no define la decisión

El aumento en las tarifas aéreas, influido por factores como el precio internacional del petróleo, no logró frenar la demanda. Sin embargo, sí modificó la manera en que las personas compran sus vacaciones.

Los viajeros ahora comparan más alternativas, revisan condiciones y muestran una preferencia creciente por paquetes que integran vuelos y hoteles en una sola operación. La relación precio-calidad también cambió: ya no domina la búsqueda de lo más barato sino de opciones que entreguen mayor seguridad y comodidad durante toda la experiencia.

Brasil, el Caribe y Europa lideran las preferencias

A nivel internacional, Brasil, Argentina, Colombia, República Dominicana y Mexico encabezan la demanda turística de los chilenos para este invierno debido a su equilibrio entre precio y experiencia.

Los destinos de playa continúan siendo los más buscados durante la temporada fría en Chile y el Caribe mantiene competitividad gracias a paquetes integrales que simplifican la organización del viaje.

Las Leñas, el centro de ski más importante de Mendoza.

El turismo interno mantiene fuerza durante el invierno

Dentro de Chile, destinos como Pucón, Puerto Varas, Valdivia, Chiloé y San Pedro de Atacama mantienen una demanda sostenida junto con los centros de ski.

En estos casos predominan escapadas más cortas, de entre tres y cinco noches, que suelen complementar viajes internacionales más extensos.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

que ciudad de chile visitar segun tu estilo de viaje: naturaleza, cultura, aventura o relax

Qué ciudad de Chile visitar según tu estilo de viaje: naturaleza, cultura, aventura o relax

Por Redacción Turismo
Chile decretó el alerta sanitaria en la Isla de Pascua por un brote de dengue

Un viaje soñado a Chile: cuál es la mejor época para viajar a Isla de Pascua y disfrutar al mejor precio

Se van los ciudadanos venezolanos de Chile y temen por falta de personal en aps de delivery

Sin repartidores: el temor en Chile por el éxodo venezolano que amenaza a las apps de delivery

Desbarataron a una banda dedicada al contrabando desde Chile a Mendoza

Contrabando: cayó una banda que operaba desde Chile a Mendoza con mercadería valuada en $400 millones