Invierno en Chile: el boom turístico de los chilenos podría impactar en precios para los argentinos

El turismo internacional y nacional atraviesa uno de sus momentos más dinámicos en Chile . Durante el invierno de 2026 , los viajeros muestran una mayor disposición a salir del país, planifican con más anticipación y priorizan experiencias completas por encima de las opciones más económicas. El cambio quedó reflejado en un fuerte aumento de las reservas y en la aparición de nuevos destinos fuera de los circuitos tradicionales.

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Los viajes de trabajo por temporada se han convertido en tendencia en un cierto grupo de jóvenes mendocinos, que pueden tener una experiencia laboral en Estados Unidos y perfeccionar el inglés. Muchos eligen los centros de ski.

Según datos del estudio COCHA Travel Insights de COCHA , la temporada registra un crecimiento del 47% en ventas respecto del año anterior, impulsado principalmente por familias que concentran sus viajes durante las vacaciones escolares de invierno.

La Head de Branding & PR de COCHA, Daiana Mediña, explicó que el comportamiento del consumidor cambió de forma evidente frente a 2025 . Según sostuvo, el viajero actual busca experiencias mejor organizadas, presta más atención a la ubicación de los alojamientos y prioriza una planificación más precisa antes de confirmar una compra.

Los centros de ski y parques de nueve ya se preparan para la temporada de invierno. - Foto: Ignacio Blanco / Los Andes Ignacio Blanco / Los Andes

El precio sigue importando, pero ya no define la decisión

El aumento en las tarifas aéreas, influido por factores como el precio internacional del petróleo, no logró frenar la demanda. Sin embargo, sí modificó la manera en que las personas compran sus vacaciones.

Los viajeros ahora comparan más alternativas, revisan condiciones y muestran una preferencia creciente por paquetes que integran vuelos y hoteles en una sola operación. La relación precio-calidad también cambió: ya no domina la búsqueda de lo más barato sino de opciones que entreguen mayor seguridad y comodidad durante toda la experiencia.

Brasil, el Caribe y Europa lideran las preferencias

A nivel internacional, Brasil, Argentina, Colombia, República Dominicana y Mexico encabezan la demanda turística de los chilenos para este invierno debido a su equilibrio entre precio y experiencia.

Los destinos de playa continúan siendo los más buscados durante la temporada fría en Chile y el Caribe mantiene competitividad gracias a paquetes integrales que simplifican la organización del viaje.

Las Leñas, el centro de ski más importante de Mendoza.

El turismo interno mantiene fuerza durante el invierno

Dentro de Chile, destinos como Pucón, Puerto Varas, Valdivia, Chiloé y San Pedro de Atacama mantienen una demanda sostenida junto con los centros de ski.

En estos casos predominan escapadas más cortas, de entre tres y cinco noches, que suelen complementar viajes internacionales más extensos.