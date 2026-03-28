Detenida y con tobillera: la situación de Agostina Páez en Brasil sigue sin resolverse

La abogada sigue bajo control judicial con tobillera electrónica mientras aguarda la decisión del juez que debe determinar si puede regresar a la Argentina.

La situación de Agostina Páez continúa sin resolución definitiva en Brasil, donde permanece retenida desde hace más de dos meses tras un episodio ocurrido en un restaurante. La letrada sigue bajo control judicial con tobillera electrónica mientras aguarda la decisión del juez que debe determinar si puede regresar a la Argentina.

Agostina Páez, acusada de racismo en Brasil Agostina Páez, acusada de racismo en Brasil LA El caso se originó a partir de una discusión con empleados del local gastronómico, que derivó en gestos ofensivos cruzados y en una imputación por injuria racial. Desde entonces, la causa avanzó en la Justicia brasileña, aunque aún no se definieron aspectos clave como el monto de la caución ni las condiciones finales de su situación procesal.

Un proceso en etapa decisiva Durante la audiencia realizada el 24 de marzo, la fiscalía reformuló la acusación inicial. Según detalló su defensa, encabezada por Carla Junqueira, el expediente pasó de contemplar tres delitos a uno solo, con una pena mínima de dos años. Esa condena podría ser reemplazada por servicios comunitarios y una compensación económica a las personas involucradas.

En ese marco, Páez pidió disculpas a los denunciantes durante el encuentro judicial, un gesto que la defensa considera clave para avanzar en una resolución favorable.

Agostina Páez Agostina Páez no podrá volver a Argentina hasta que se conozca el fallo de la Justicia brasileña Captura | eltrece Expectativa por el regreso al país Uno de los puntos centrales del planteo defensivo es que el cumplimiento de una eventual pena se realice en Argentina. Mientras tanto, la joven permanece en Brasil junto a su padre, en un contexto que, según su entorno, se volvió más estable tras las primeras semanas marcadas por denuncias de amenazas y hostigamiento.

La decisión final del magistrado será determinante para definir no solo su retorno, sino también las condiciones legales que deberá cumplir en adelante. Hasta entonces, la causa se mantiene abierta y su situación, sujeta a resolución judicial.