25 de marzo de 2026 - 20:47

Revés para Agostina Páez: no podrá volver a Argentina hasta que se conozca el fallo de la Justicia brasileña

La abogada detenida en Brasil por el delito de injuria racial deberá permanecer en el país durante 15 días, a pesar de la decisión judicial inicial.

Agostina Páez no podrá volver a Argentina hasta que se conozca el fallo de la Justicia brasileña

Agostina Páez no podrá volver a Argentina hasta que se conozca el fallo de la Justicia brasileña

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Este miércoles, el caso de Agostina Páez dio un drástico giro y la abogada no podrá regresar al país hasta que la Justicia brasileña dicte una resolución definitva. La joven está condenada a dos años de prisión en suspenso por el delito de injuria racial.

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Tras la primera audiencia de instrucción y juzgamiento, la querella y el Ministerio Público Fiscal aceptaron que la letrada retorne a la provincia de Santiago del Estero para aguardar el fallo final del juez Guilherme Schilling Pollo Duarte, a cargo del Tribunal Penal número 37, quien mantuvo las restricciones sobre la implicada.

Sin embargo, Páez permanecerá en el país limítrofe al menos otros 15 días hasta conocer la sentencia y será monitoreada con una tobillera electrónica. Hasta el momento se desconoce de la caución que deberá pagar la joven de 29 años y las tareas comunitarias que deberá realizar.

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La abogada argentina detenida en Brasil no podrá regresar al país hasta que se dicte una resolución definitiva

La abogada argentina detenida en Brasil no podrá regresar al país hasta que se dicte una resolución definitiva

El siguiente paso en la causa

Este miércoles, la defensa de Páez realizó pasadas las 11 una conferencia de prensa en el Consulado argentino en la ciudad de Río de Janeiro, donde explicó qué hay detrás y cómo será el futuro de la abogada.

“El consulado presentó una nota ante el tribunal en el que explicó las herramientas jurídicas y que ella iba a seguir sujeta a la legislación brasileña, pero desde Argentina. El juez lo leyó y tomó consideración”, explicó Carla Junqueira, abogada de Páez.

Sobre los pasos a seguir, la defensa explicó que “el fallo definitivo dirá cómo serán las tareas comunitarias y el monto de la fianza a abonar”.

La diputada Marcela Pagano apoyó a la abogada

Luego de que conocerse el dictamen del martes, la diputada Marcela Pagano expuso en sus redes sociales que se presentó en la causa como "fiadora solidaria de esta joven abandonada por el Gobierno".

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Además, en su posteo mencionó al expresidente Alberto Fernández y le agradeció por "dejar de lado cualquier diferencia ideológica y ayudar a la repatriación". "Porque cuando de argentinidad se trata, hay quienes solo vemos una única bandera: la Argentina", expresó.

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